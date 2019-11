Světová produkce vína se po loňské nadúrodě sníží letos asi o 10 procent

Loňský rok, kdy sklepy díky nadúrodě hroznů přetékaly, se letos opakovat nebude. Světová produkce vína se sníží asi o 10 procent, odhaduje Mezinárodní organizace pro vinnou révu a víno (OIV).

Světová produkce vína

bez šťávy a moštu, mil. hektolitrů

Světová produkce vína, která v posledních letech výrazně kolísala, letos podle prvního odhadu Mezinárodní organizace pro vinnou révu a víno (OIV) meziročně klesne asi o desetinu. Propad (kolem 30 mil. hektolitrů) se jeví jako značný, ale letošní objem by měl fakticky odpovídat dlouhodobému průměru. Extrémní byl rok 2017, kdy se produkce vlivem sucha, bouří a krupobití, které poničily hlavně evropské vinice, propadla na skoro šedesátileté minimum.

Produkce v klíčových centrech světového vinařství

rok 2019

Region Objem (mil. hl) meziroční změna Severní polokoule 209 -10 % z toho EU 156 -15 % USA 23,6 -1 % Rusko 6 +7 % Jižní polokoule 54 -5 % z toho Argentina 13 -10 % Austrálie 12,5 -3 % Chile 11,9 -7 % JAR 9,7 +3 % Nový Zéland 2,9 -1 % Brazílie 2,9 +10 %

Mezinárodní organizace pro vinnou révu a víno nezveřejnila odhad pro Čínu, která loni vyrobila 9,1 mil. hektolitrů proti 11,6 v roce 2017. Na světovém trhu s vínem nadále dominuje Evropská unie s přibližně šedesátiprocentním podílem na výrobě. Letos tam zaznamenaly nejhlubší propad klíčoví producenti – Itálie, Francie a Španělsko. Způsobilo to nezvykle chladné a deštivé jaro, po kterém přišlo extrémně horké a suché léto. Naproti tomu produkce v USA, kde přes 90 % vína pochází z Kalifornie, se snížila jenom mírně. Odhady pro jižní polokouli, kde sklizeň vinných hroznů skončila na počátku letošního roku, jsou přesnější než pro sever.

Výroba vína v Evropské unii

bez vinného moštu a šťávy, vybrané země, v milionech hektolitrů

Zpráva Evropské komise o aktuálním stavu vinařství nevyznívá tak pesimisticky jako předběžná analýza OIV. Celková produkce vína v EU by měla být podle Bruselu o něco vyšší (skoro 161 milionu hektolitrů proti 156 mil. podle OIV). Tak či onak, odhady se budou v následujících měsících upřesňovat. Výroba vína v EU je z 80 % soustředěna ve třech zemích – Itálii, Francii a Španělsku.

Země Sezona 2019/20 (mil. hl) Změna proti ročnímu průměru za předchozích pět let Evropská unie celkem 160,9 -4 % z toho Itálie 47,6 -3 % Francie 43,4 -4 % Španělsko 38,1 -11 % Německo 9 +1 % Portugalsko 6,7 +4 % Rumunsko 4,9 +20 % Maďarsko 3,1 +6 % Rakousko 2,6 +15 % Řecko 2 -20 %

Výroba vína v Česku

tis. hektolitrů

Evropská komise ve svém přehledu aktualizovaném 20. října očekává v nynější sezoně v Česku meziroční pokles výroby o 18 procent a ve srovnání s ročním průměrem za předchozích pět let o 14 procent. Podle zprávy Vinařské unie ČR z 31. října sklizeň vinných hroznů letos meziročně klesla o více než pětinu, někde až o 30 procent. „Pro Česko platí to, co pro celou EU – loňský objem byl nadprůměrný, letos je na běžné úrovni,“ prohlásil na tiskové konferenci prezident Vinařské unie Ondřej Beránek. Zhruba dvě třetiny domácí výroby připadají na bílá vína a třetina na vína červená.

Hlavní spotřebitelské země

mil. hl

Průměrná roční spotřeba vína na obyvatele

údaje za období 2016–2017, litry

pořadí země průměrná spotřeba 1. Portugalsko 62,1 2. Francie 50,2 3. Itálie 43,6 4. Švýcarsko 37,8 5. Belgie 31,5 6. Austrálie 31,5 7. Rakousko 31,3 8. Rumunsko 29,9 9. Maďarsko 29,3 10. Švédsko 28,6 11. Německo 28,0 ... 19. USA 12,4 21. Rusko 10,1 23. Brazílie 2,2 24. Čína 1,5

Spotřeba vína v Česku přesahuje 20 litrů na hlavu a rok.