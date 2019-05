Většina Čechů bydlí ve vlastním. V Praze kvůli cenám bytů žije třetina lidí v nájmu

Dvě třetiny Čechů žijí ve vlastním bytě nebo domě, což je více než před deseti lety. Ceny bytů přitom neustále rostou. Podle společnosti Deloitte na konci loňského roku meziročně zdražily o desetinu. V porovnání s rokem 2009 se častěji staví garsonky a dvoupokojové byty. Výrazně roste i počet dřevostaveb.

Struktura bydlení domácností v jednotlivých krajích v roce 2018

v %

Téměř třetina obyvatel Prahy žije v nájemním bydlení. To je nejvyšší podíl ze všech krajů v Česku. Mohou za to především vysoké ceny bytů v hlavním městě. Podle dat poradenské společnosti Deloitte se cena pražského bytu v třetím kvartále loňského roku pohybovala okolo 76 500 korun za metr čtvereční. To je meziročně o 14 procent více. Ve Vídni nebo Berlíně však v nájmu žije podstatně více lidí. Podle údajů z roku 2011 bydlelo v hlavním městě Rakouska v nájmu 75,6 procenta osob, v německé metropoli byl podíl dokonce 84,6 procenta. V nájmu často žijí i lidé v Moravskoslezském a Ústeckém kraji, kde je stále populární i družstevní forma vlastnictví. V těchto regionech je důvodem především to, že je zde vyšší podíl domácností pod hranicí příjmové chudoby, které si často vlastní bydlení nemohou dovolit. Nejvíc bytů v osobním vlastnictví pak mají obyvatelé v Karlovarském kraji – 52 procent.

Skutečné ceny prodaných bytů

Kč/m²

Jde o průměrnou cenu obchodů realizovaných v jednotlivých krajských městech.

Podíl domácností, které bydlí ve vlastním domě či bytě

v procentech

bez úvěru s hypotékou/půjčkou Německo 51,4 25,7 Rakousko 55 24,3 Dánsko 62,2 47,8 Francie 64,4 30,9 Velká Británie 65 38 Švédsko 65,2 52,2 EU 28 69,3 26,5 Nizozemsko 69,4 60,7 Irsko 69,5 31,8 Kypr 70,7 19,8 Finsko 71,4 42,3 Itálie 72,4 13,6 Belgie 72,7 42,9 Řecko 73,3 15,7 Lucembursko 74,7 42,7 Portugalsko 74,7 37,3 Slovinsko 75,6 12 Španělsko 77,1 29,5 Česko 78,5 20,7 Malta 81,3 22,1 Lotyšsko 81,5 10,8 Estonsko 81,8 20 Bulharsko 82,9 2,9 Polsko 84,2 11,1 Maďarsko 85,2 16 Litva 89,7 11,1 Slovensko 90,1 16,1 Chorvatsko 90,5 6,9 Rumunsko 96,8 1,1

Průměrná obytná plocha dokončených domů a bytů

2009 Rodinné domy: 94,4 m² Bytové domy: 52,1 m² 2018 Rodinné domy: 92,1 m² Bytové domy: 51,7 m²

Typy dokončených bytů v bytových domech

2009 Garsonky: 6,6 % 1+1: 15,5 % 2+1: 39,7 % 3+1: 29,6 % 4+1: 7,7 % 5 a více místností: 0,9 % Celkový počet dokončených bytů: 13 766 2018 Garsonky: 8,5 % 1+1: 21,9 % 2+1: 33,3 % 3+1: 25,5 % 4+1: 10 % 5 a více místností: 0,8 % Celkový počet dokončených bytů: 9 264

Počet jednotlivých typů konstrukcí u rodinných domů

2009 Zděné (cihly, tvárnice): 16 450 Montované (panely): 302 Dřevěné: 1 195 Jiný materiál: 399 Celkem dokončeno: 13 766 2018 Zděné (cihly, tvárnice): 11 900 Montované (panely): 394 Dřevěné: 2 159 Jiný materiál: 95 Celkem dokončeno: 14 548

2 159 Dřevěných rodinných domů se v roce 2017 postavilo v Česku. To je o 80 procent více než v roce 2009.