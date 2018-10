Itálie děsí Evropu. Navrhla rozpočet s velkým schodkem navzdory pravidlům unie

Italská vláda chce zvýšit schodek rozpočtu trojnásobně oproti tomu, na čem se dohodla s Evropskou unií. Evropská komise sice podle pravidel vrátila Římu jeho návrh rozpočtu k přepracování, italští vládní politici jí už ale vzkázali, že je to vůbec nezajímá. Úroky z italských dluhopisů vyletěly na mnohaletá maxima. I když jsou stále hluboko pod kritickou hranicí, dnes je to Itálie, která je z hlediska dluhové krize nejohroženější zemí v EU. Státy eurozóny, které dřív na rozdíl od Říma musely požádat o mezinárodní pomoc, jsou na tom dnes naopak výrazně lépe. Své záchranné programy už mají úspěšně za sebou.

Aktuální ohrožení

Itálie

2,4 % plánovaný deficit rozpočtu na rok 2019 1,5 % plánovaný růst HDP na rok 2019

1,3 % očekávaný růst HDP za rok 2018 10 % nezaměstnanost v roce 2018

Italská vláda tvrdí, že vyšší schodek rozpočtu podpoří růst ekonomiky, bez něhož se Itálie nezbaví svých vysokých dluhů z minulosti. Evropská komise, Mezinárodní měnový fond i ratingové agentury to ale zpochybňují. Podle nich jsou vládní odhady růstu nereálné a injekce, kterou ekonomice krátkodobě dají vyšší výdaje, spolknou vyšší platby za úroky z dluhů. Řím to ale odmítá a chce například snížit daně, zavést novou dávku pro chudé lidi bez práce nebo snížit věk pro odchod do důchodu.

Země, které musely v minulosti požádat o pomoc

Řecko

280 miliard eur Celková výše pomoci

4,14 % plánovaný přebytek rozpočtu na rok 2019 (jde o primární přebytek, to znamená bez započtení nákladů na splácení starých dluhů) 2,5 % plánovaný růst HDP na rok 2019

1,9 % očekávaný růst HDP za rok 2018 19 % nezaměstnanost v roce 2018

Řecko v létě úspěšně ukončilo svůj záchranný program. Příštích několik desítek let musí podle dohody s věřiteli udržovat vysoké rozpočtové přebytky. Jeho státní dluh zůstává zdaleka nejvyšší v EU, dalších skoro 15 let ale Atény nemusí téměř žádné dluhy splácet. Podle kritiků bude však vysoký dluh dál podvazovat řeckou ekonomiku. EU namítá, že Řecko se z nejhoršího už dostalo.

Portugalsko

78 miliard eur Celková výše pomoci

0,2 % plánovaný deficit rozpočtu na rok 2019 2,2 % plánovaný růst HDP na rok 2019

2,3 % očekávaný růst HDP za rok 2018 6,9 % nezaměstnanost v roce 2018

Skeptici očekávali, že současná levicová vláda Portugalsko opět přivede do dluhových problémů. Místo toho ale země velmi solidně roste a snížila svůj deficit prakticky na nulu. Kritici však tvrdí, že pokud přijde další recese, Portugalsko ji kvůli vysokému státnímu dluhu nemusí ustát.

Irsko

64 miliard eur Celková výše pomoci

0 % plánovaný deficit rozpočtu na rok 2019 4 % očekávaný růst HDP za rok 2018

2,9 % plánovaný růst HDP na rok 2019 6,7 % nezaměstnanost v roce 2018

Irsko se po pádu do dluhové krize velmi rychle zotavilo a má vysoký hospodářský růst. Irská ekonomika je do velké míry založená na tom, že na ostrově díky benevolentnímu daňovému systému sídlí velké nadnárodní firmy. Stále víc zemí to kritizuje a poukazuje na to, že Irsko umožňuje společnostem, jako je Apple, aby se prakticky vyhýbaly placení daní.

Španělsko

100 miliard eur Celková výše pomoci

1,8 % plánovaný deficit rozpočtu na rok 2019 2,8 % očekávaný růst HDP za rok 2018

2,6 % plánovaný růst HDP na rok 2019 15 % nezaměstnanost v roce 2018

Španělsko, které během dluhové krize požádalo o pomoc pouze pro bankovní sektor, od té doby rychle roste. K moci se letos dostala socialistická vláda, která chce zmírnit některá dřívější úsporná opatření. Stále ale plánuje snižovat schodek rozpočtu. Podle kritiků by však mělo být omezení deficitu ještě rychlejší.

Zdroj: národní rozpočtové plány jednotlivých zemí; Evropská komise; Eurostat; OECD