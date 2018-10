Kdo v Česku nejvíce nakupuje zahraniční nemovitosti

Proximo II

ČS nemovitostní fond (hodnota nemovitostí: 25 miliard korun)

ČS nemovitostní fond vznikl v roce 2007 a je největším a nejdéle působícím podílovým nemovitostním fondem na českém trhu. Ve vlastnictví fondu je nyní 15 nemovitostí v Česku, na Slovensku a v Polsku v celkové hodnotě téměř 25 miliard korun. Fond se v poslední době začal více dívat do zahraničí. V polovině letošního září takto koupil desetipatrovou budovu kancelářského komplexu Proximo ve Varšavě za 77,3 milionu eur (zhruba dvě miliardy korun). ČS nemovitostní fond tak ovládl celý komplex. Do budoucna chce dále expandovat do zahraničních měst. Lukrativní nemovitosti, které nabízejí investorům zajímavý výnos z pronájmu, hledá v již zmíněném Polsku. Společnost se však nově dívá také do Maďarska, kde chce investovat do nákupu kancelářských budov.

Koupila: Proximo II