Dostupnost bydlení komplikuje růst cen. ČNB chystá další zpřísnění podmínek pro získání hypotéky

Ceny za nemovitosti jsou rekordní. Česká národní banka od roku 2016 už omezila poskytování hypoték dvakrát a nyní připravuje další zpřísňování podmínek, za nichž je možné si vzít hypotéku. Pořídit si bydlení tak bude pro řadu lidí ještě složitější.

Podle zamýšleného návrhu ČNB by jedna splátka hypotéky nesměla překročit čtyřicet procent čistého měsíčního příjmu a celková výše všech dluhů žadatele by mohla být nejvýš osminásobek jeho čistého ročního příjmu. Opatření by se dotklo jen zcela nových úvěrů. Přinášíme data ohledně vývoje platů, výše měsíčních splátek na hypotéku či míry vlastních finančních zdrojů při pořízení hypotéky.

Jak se vyvíjí ceny bytů 60 m² (v Kč)

Ceny bytů se zvýšily ve všech krajích. Největší nárůst ceny za šedesátimetrový byt je v Praze, naopak nejméně rostla cena v Ústeckém kraji.

Vývoj cen bytů podle krajů (Kč za m²) (data za první čtvrtletí 2016 a 2018) V cenách bytů napříč kraji jsou obrovské rozdíly. V Praze se byty prodávají průměrně za 75 tisíc korun za metr čtvereční, naopak nejlevnější je Ústí nad Labem, kde vyjde metr bytu v průměru na 15 tisíc korun. Křivky srovnávají první čtvrtletí 2016 a první čtvrtletí 2018.

Vývoj mezd dle krajů (v Kč) (data za první čtvrtletí 2016 a 2018) Průměrná čistá mzda v Praze v prvním čtvrtletí 2018 byla 29800 korun (při zatížení jedním dítětem), celorepublikový průměr je téměř 24 200 korun.

Poměr splátky hypotéky vůči čistému příjmu (v %) (data za první čtvrtletí 2016 a 2018) (tzv. ukazatel DSTI – debt service to income) Graf ukazuje poměr splátky modelové hypotéky a čistého příjmu. Z grafu je vidět, že zatížení průměrného čistého příjmu průměrnou hypotékou se mezi lety 2016 a 2018 zvýšilo, nicméně zvýšení zatížení bylo zbrzděno navýšením platů. Z grafu je rovněž patrné, že Česká republika v průměru a zvláště pak Praha a Jihomoravský kraj v tomto zatížení překračují ve zvažované legislativě řešenou čtyřicetiprocentní hranici (jde o podíl splátky hypotéky na výši měsíčního příjmu).

Potřebné vlastní zdroje na hypotéku (počet čistých příjmů) (data za první čtvrtletí 2016 a 2018) Graf ukazuje počet čistých příjmů v daném kraji na složení 20 % ceny průměrného bytu v daném kraji z vlastních zdrojů. Nejvíce musí mít naspořeno žadatel o hypotéku v Praze - 30 průměrných měsíčních příjmů, v případně nového bytu téměř 40 čistých měsíčních příjmů.