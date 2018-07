Tak šťastní jsme se ještě od roku 1991 necítili. Výsledky výzkumu o hodnotách a postojích Čechů

Češi jsou nejšťastnější od roku 1991, zároveň ale roste jejich netolerance, a to především vůči jiným etnikům a vyznáním. Klesá důraz na práci na úkor přátel a volného času. Vyplývá to ze studie Hodnoty a postoje v České republice v období 1991–2017. Průzkum mapuje aktuální postoje Čechů k životu, rodině či zaměstnání. Projekt zpracovávají vědci z Ústavu populačních studií Fakulty sociálních studií z brněnské Masarykovy univerzity.

Češi se ještě nikdy necítili tak šťastně jako nyní

velmi šťastní celkem šťastní

1991 7 % 71 %

1999 11 % 75 %

2008 15 % 71 %

2017 18 % 72 %

"Je to dobrá zpráva o české společnosti, která se tak z tohoto hlediska řadí k podobně subjektivně šťastným zemím, jako je Norsko, Francie, země Beneluxu nebo Švýcarsko, které vykázaly při podobném měření v roce 2008 obdobné hodnoty." Ladislav Rabušic, vedoucí Ústavu populačních studií FSS MU a jeden z autorů průzkumu.

Deset zemí, ve kterých jsou lidé nejšťastnější

Pořadí podle každoroční studie Happiness report vypracované agenturou OSN. Česká republika se umístila na 21. místě ze 156 zemí.

1. Finsko 2. Norsko 3. Dánsko 4. Island 5. Švýcarsko 6. Nizozemsko 7. Kanada 8. Nový Zéland 9. Švédsko 10. Austrálie . . . 21. Česká republika

Které ze skupin lidí byste nechtěl mít za sousedy? 1991 2017 lidé užívající drogy 78 % 83 % těžcí alkoholici 81 % 77 % Romové 73 % 64 % Přistěhovalci (imigranti), cizí dělníci 23 % 60 % muslimové 23 % 58 % lidé odlišné rasy 25 % 33 % homosexuálové 51 % 24 % Židé 13 % 18 % Téma homosexualové: „Klesl počet lidí, kteří by nechtěli homosexuály za sousedy. Překvapující je, že celý pokles se odehrál v devadesátých letech. Od roku 1999 jsou čísla zhruba na stejné úrovni.“ Petr Fučík, odborný asistent na Ústavu populačních studií Fakulty sociálních studií. Migranti, přistěhovalci: „Od roku 1999 to jenom roste. Dva milníky jsou rok 2001, kdy se ale ještě nemluvilo tolik o terorismu, a potom uprchlická krize. Jsou to věci, které se nás bezprostředně netýkají. Většina lidí se s těmito věcmi setká jen v médiích a je moc důležité, jak se o nich mluví, jak o nich mluví politici.“ Petr Fučík, jeden z autorů výzkumu. Jak jsou pro Vás v životě důležité: 1991 2017 rodina 86 % 86 % práce 59 % 51 % přátelé a známí 21 % 47 % volný čas 22 % 39 % Co považujete ve své práci za nejdůležitější? 1991 2017 dobrý plat 70 % 91 % výhodná pracovní doba 39 % 76 % práce, ve které můžete něčeho dosáhnout 48 % 65 % dlouhá dovolená 19 % 56 % příležitost uplatnit iniciativu 37 % 53%

82 %

zobrazit více Tolik procent Čechů souhlasí, že když je nedostatek pracovních příležitostí, zaměstnavatelé by měli dát přednost Čechům před přistěhovalci. 22 %

zobrazit více Tolik procent Čechů souhlasí, že při nedostatku pracovních příležitostí by měli mít muži přednost před ženami. V roce 1991 souhlasilo 51 %.

Kam by země v nejblížších deseti letech měla směřovat?

Jak jste spokojen se svou prací?

Češi a volby

Jak lidé chodí volit ve volbách pro místní úroveň vždy obvykle nikdy Jak lidé chodí volit ve volbách pro národní úroveň vždy obvykle nikdy Jak lidé chodí volit ve volbách pro evropskou úroveň vždy obvykle nikdy

K volbám na evropské úrovni:"Výsledky voleb do Evropského parlamentu nerozhodují o tom, kdo bude vládnout. A samozřejmě evropská politika je českým občanům hodně vzdálená. Má to řadu důvodů včetně toho, že média evropské politice věnují menší pozornost. Pokud ano, tak se většinou zaměří na kauzy, které jsou z nějakého důvodu problematické vůči národní politice. Co je za hranicemi naší země, to nás až tak moc nezajímá. Odráží se to i ve volbách do Evropského parlamentu. Nejsme v tom až tak velkou výjimkou, toto je problém celé řady dalších zemí."Tomáš Lebeda, politolog

Zdroj: Masarykova univerzita Brno, OSN