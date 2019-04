Čína se megalomanským projektem hedvábné stezky snaží posílit svůj vliv

Euforie z přílivu čínského kapitálu pominula. Evropa se na Číňany začíná dívat jako na vetřelce využívající její otevřený trh k tomu, aby získali přístup k technologiím. Naproti tomu evropské firmy v Číně narážejí na značné překážky.

Nová hedvábná stezka

Megalomanský projekt, nově nazývaný též „Belt and Road Initiative“ (BRI) je čínská iniciativa, kterou v září 2013 ohlásil prezident Si Ťin-pching v projevu na Nazarbajevově univerzitě v kazachstánské Astaně. Tato „stezka“ se má budovat ve třech směrech – do Střední Asie, Ruska a dále do Evropy; do Perského zálivu a Středozemního moře; do jihovýchodní Asie a přes Indický oceán do Afriky. „Je to náš návod, jak podpořit hospodářský růst ve světě,“ tvrdí Peking. Jak uvádí berlínský Ústav pro výzkum Číny (Merics), BRI sleduje nejenom hospodářské, ale i politické a bezpečnostní zájmy. Tato iniciativa byla na podzim 2017 dokonce vtělena do stanov Komunistické strany Číny. V roce 2015 byl schválen nový protiteroristický zákon, umožňující vyslat na „zahraniční misi“ čínské vojáky.

Západní země, ale třeba i Indie jsou toho názoru, že „BRI“ Číně slouží především k posílení jejího vlivu na globální scéně.

Existují obavy, že projekty přinesou zakázky především čínským firmám, zatímco jejich západní a další konkurenti přijdou zkrátka.

Nová hedvábná stezka má rovněž rozšířit odbytové kanály pro čínské zboží, což Číně umožní lépe využívat výrobní kapacity.

Obchodní výměna EU s Čínou

v mld. eur

Zdroj: Evropská komise

Vláda v Pekingu podporuje slučování velkých čínských společností v obří koncerny, jež mohou jako „těžké váhy“ uspět na globálním trhu.

„Zůstaneme v první řadě v boji za otevřený a poctivý obchod. Ale tento přístup by se neměl mylně chápat jako naivita. Naše neochvějné a na faktech založené přesvědčení, že obchod přináší prosperitu, nám nezabrání v tom, abychom bránili naše zaměstnance a společnosti všemi zákonnými nástroji, nebudou-li ostatní hrát podle pravidel.“ Jean-Claude Juncker předseda Evropské komise

135 Počet opatření, jimiž se Evropská unie v současné době brání proti dumpingovému dovozu zboží ze třetích zemí. Tedy takovému, jehož ceny jsou pod úrovní výrobních nákladů.

Největší obchodní partneři Evropské unie

údaje v mld. eur, rok 2018

vývoz z EU

dovoz do EU

Největší obchodní partneři Číny

údaje v mld. eur, rok 2018

vývoz z Číny

dovoz do Číny

Podíl Číny na obchodu Evropské unie

údaje v %

Zdroj: Evropská komise

Čínské přímé investice v zemích Evropské unie

údaje v mld. eur

Jde o nové projekty „na zelené louce“ a koupi majetkových podílů ve firmách. Největší čínskou akvizicí loni bylo získání skoro desetiprocentního podílu v německé společnosti Daimler, za který soukromá automobilka Geely zaplatila 7,3 mld. eur.

Čínské přímé investice

vybrané země EU za období 2000–2018, mld. eur

Británie 46,9 Německo 22,2 Itálie 15,3 Francie 14,3 Nizozemsko 9,9 Finsko 7,3 Švédsko 6,1 Portugalsko 6 Španělsko 4,5 Maďarsko 2,4 Polsko 1,4 Česko 1 Rakousko 1