Dražší než pardubická i Wimbledon. Světové parkurové skákání míří do Prahy

Parkurové skákání je jezdecký sport, ve kterém se jezdec na koni snaží v co nejkratším čase s co nejmenším počtem chyb projet překážkovou trasu, do hodnocení se může promítat i styl. Na olympijských hrách se objevil poprvé v roce 1900, dlouho byl doménou hlavně armádních jezdců. Překážky mohou mít výšku až 155 centimetrů. Specifická je i povinná móda s tímto sportem spojená. Počítá se například se sakem barvy pouze černé, tmavě modré, tmavě zelené nebo červené.