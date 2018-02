Startuje Falcon Heavy. Nejsilnější raketový nosič současnosti

FALCON HEAVY VESMÍRNY SILÁK Dnes by měla z Mysu Canaveral odstartovat nejvýkonnější raketa současnosti. Stroj Falcon Heavy soukromé společnosti SpaceX vynese při zkoušce do kosmu vůz Elona Muska Tesla Roadster.

Nosnost: 64 tun při letu na nízkou oběžnou dráhu Nosnost: 17 tun při cestě na Mars Počet motorů: 27 na prvním stupni Počet motorů: 1 na druhém stupni Šířka: 12 metrů Výška: 70 metrů Hmotnost: 1 400 tun Cena za vynesení nákladu: 92 mil. USD

FALCON 1 FALCON 9 DRAGON BFR FALCON 1 První nosná raketa SpaceX měla premiéru v roce 2006, o dva roky později jako první soukromá raketa dosáhla nízké oběžné dráhy a o rok později byla první privátní raketou, jež do kosmu vynesla umělou družici. Raketa je vysoká 21 metrů, ale SpaceX už její vývoj zastavila, protože se soustřeďuje na novější stroje Falcon 9 a Falcon Heavy. FALCON 9 Poprvé vzletěl v roce 2010 a o pět let později se mu povedlo jako prvnímu na světě znovu přistát na Zemi po návratu z nízké oběžné dráhy. Falcon 9 umí přistát na plošině na pevnině i na hladině oceánu. SpaceX už několikrát poslala do vesmíru stroj, který už tam byl, což snižuje náklady. Do kosmu může Falcon 9 vynést až 23 tun nákladu. DRAGON Kapsle, ve které je od roku 2012 vynášen náklad na Mezinárodní vesmírnou stanici. Do kosmu může vzít až šest tun nákladu, zpět může přivézt polovinu. SpaceX vyvíjí upravenou verzi Dragonu, která by mohla vézt i lidskou posádku. BFR Loni v září představil Elon Musk zcela nový koncept vesmírného plavidla, které má nahradit jak nynější rodinu nosných raket Falcon, tak kapsli Dragon. BFR by měl testovací premiéru podstoupit zhruba v horizontu pěti let. Stroj má být přes 100 metrů vysoký, jeho maximální nosnost bude až 150 tun, bude používat i nový typ motorů Raptor.

Elon Musk a vesmír Elon Musk, který sní o kolonizaci Marsu, založil společnost SpaceX v roce 2002. Jeho ideou bylo vyvinout nosné rakety, které se budou vracet na Zemi a tím výrazně sníží náklady na dobývání kosmu. Mezi jeho klienty patří NASA, telekomunikační operátoři i výrobci satelitů. Tržní kapitalizace SpaceX, v níž Musk drží většinu, se odhaduje na 21 miliard dolarů.