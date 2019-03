Ubývá vyučených absolventů škol. Důsledkem je nedostatek pracovníků a řemeslníků

Proč přibylo kominíků

Jednou z profesí, která zaznamenala na rozdíl od ostatních velký nárůst absolventů, jsou kominíci. Má to spojitost s tím, že v roce 2011 začalo platit vládní nařízení, které podle typu paliva ukládá jednou či dvakrát ročně povinné kontroly komínů. S tím byla i spojena marketingová kampaň, která upozornila na nedostatek kominíků v republice. “Sdělovací prostředky v tom tenkrát viděly senzaci a na veřejnost se tak dostávaly nepřesné informace o tom, že každý kominík je potenciální budoucí milionář. V této zavádějící a nepravdivé informaci vidím prvopočátek zvýšeného zájmu o kominické řemeslo,” říká Jaroslav Schön ze Společenstva kominíků. O to stát se kominíkem je tak mezi studenty nebývalý zájem. “Není to tak, že by se klukům líbilo lézt po střechách a být špinaví, líbí se jim představa, že budou komíny razítkovat a mít za to peníze,” říká Karel Dvořák, předseda Sdružení učňovských zařízení.