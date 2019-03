Evropa i přes uvalení sankcí dováží z Ruska více zemního plynu než dříve

Více než pět let platí sankce, které Západ uvalil na Rusko poté, co anektovalo Krym. Moskva tvrdí, že hospodářství si na ně zvyklo. USA je hodlají zpřísnit, některé země EU by je naopak chtěly zmírnit.

Ruští politici rádi opakují, že hospodářství si na západní sankce platné už pět let zvyklo a přizpůsobilo se jim. Například tím, že zvýšilo vlastní produkci (hlavně potravin) nebo se zaměřilo na jiné trhy, v prvé řadě na Čínu. O tom, že se Rusko přizpůsobilo, se zmiňují i ratingové agentury Moody’s a Standard & Poor’s. Ale mnozí ekonomové, včetně ruských, to vidí jinak. Například podle Taťjány Mitrovové, která se v moskevské manažerské škole Skolkovo zabývá energetikou, sankce dlouhodobě poškozují těžbu ropy a zemního plynu – sektory klíčové i pro státní finance. „Ruské těžební podniky, které potřebují zdroje na modernizaci, si dříve mohly snadno a rychle půjčit u západních bank na tři až čtyři procenta ročně. Nyní s obtížemi přesvědčují věřitele, aby jim půjčili za 13 až 14 procent,“ uvádí Mitrovová.

Meziroční změny ruského HDP

reálně v procentech; rok 2019 je lednová předpověď MMF

Zahraniční obchod Ruska

údaje Eurostatu, mld. eur

12,7 % Podíl potravin a surovin pro jejich výrobu na ruském dovozu. Poté, kdy Moskva v srpnu 2014 jako odpověď na západní sankce zavedené na jaře zakázala dovoz potravin z Evropské unie, USA, Japonska a několika dalších zemí, jejich podíl klesl z původních zhruba 15 procent hodnoty celkového dovozu. Ruská vláda současně začala více investovat do zemědělství a zvýšila svoji finanční podporu zemědělcům. Rusko se po zavedení sankcí stalo největším světovým vývozcem pšenice.

Hlavní obchodní partneři Ruska

rok 2018

Země (seskupení) Hodnota, mld. eur Podíl na obratu v % Evropská unie 248,2 43 Čína 90,6 15,7 Bělorusko 28,4 4,9 USA 22 3,8 J. Korea 21,3 3,7 Turecko 21,1 3,7

36,7 % Loňský podíl ruského Gazpromu na celkové spotřebě zemního plynu v Evropě (EU, Turecko, Srbsko a několik dalších zemí) proti 34,2 procenta v roce 2017. Koncern v roce 2018 na tento trh dodal 201,8 miliardy krychlových metrů proti 194,4 miliardy v roce 2017 a 150,3 miliardy metrů krychlových v roce 2011. Evropa sice uvalila na Rusko sankce, ale zemního plynu odtud dováží stále víc. Hlavně proto, že její vlastní produkce stále klesá, zatímco poptávka zvolna stoupá.

Vývoj česko-ruského obchodu zbožím

v mld. korun

Podíl Ruska na českém vývozu zboží v období 2014–2018 klesl ze 3,1 procenta na dvě procenta. Na dovozu ve stejném srovnání ze 4,1 na 3,1 procenta.

66 % Podíl strojů a dopravních prostředků na českém vývozu do Ruska, který se dlouhodobě příliš nemění. Loni meziročně stoupl skoro o 11 procent na 59,3 miliardy korun, když před vyhlášením sankcí přesahoval 80 miliard korun.

Počet turistů z Ruské federace v Česku

v tisících

USA jsou vůči Rusku tvrdší než EU

Evropská unie zavedla vůči Rusku první sankce 17. března 2014, kdy zakázala na své území vstup 170 osobám a institucím, které získaly majetek na nezákonně obsazeném Krymu. Současně jim „zmrazila“ jejich majetek v zahraničí. Následovala i diplomatická odveta. Summit skupiny G8, jež se měl konat v Soči, byl zrušen a místo něj se 4. až 5. června uskutečnil summit „sedmičky“ v Bruselu. EU přerušila jednání o přistoupení Ruska k Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a k Mezinárodní agentuře pro energii (IEA).

Spojené státy jsou vůči Rusku tvrdší než Evropská unie. Dodatečné sankce Washingtonu zavedené loni v dubnu vůči skupině ruských oligarchů a jejich firmám současně počítají s „druhotnými sankcemi“. Ty postihnou každou společnost, jež by pokračovala v byznysu s ruskými firmami, na které dopadly prvotní americké sankce. „Všeobecně se má za to, že bruselská exekutiva by měla hájit zájmy evropského byznysu v Rusku, a to tak, že bude lobbovat ve Washingtonu, aby už nepřišla další vlna amerických sankcí. Ale není to jednoduché,“ uvádí v listu Financial Times Frank Schauff, ředitel moskevské Asociace evropského byznysu (AEB).