Prezident, či král? Před 100 lety dali politici přednost republice před monarchií

Před sto lety se zakladatelé samostatného Československa rozhodli, že náš stát bude republikou, jako většina zemí na světě. Přestože část z nich po kolapsu Rakouska-Uherska plánovala monarchii.

Prezident, nebo král? O tom, že je Česko jedním ze 145 republikánských států světa, a nikoli další ze 45 současných monarchií, se rozhodlo právě před sto lety. Když se 11. listopadu 1918 vzdal císař a poslední český král Karel I. výkonu vládní moci, přijal Národní výbor československý klíčový zákon o prozatímní ústavě. Ten sice ještě nevyhlásil otevřeně republiku, už ale zaváděl v novém Československu republikánské instituce. „Hlavou státu je president republiky, kterého volí Národní shromáždění,“ stálo jasně v paragrafu číslo sedm.

Překvapení to ale nebylo. Už 31. října se na zřízení republiky dohodly v Ženevě delegace domácího a zahraničního odboje. Předák Národního výboru Karel Kramář i slovenský zástupce Milan Rastislav Štefánik prosazovali monarchii - Štefánik i přesto, že byl důstojníkem armády republikánské Francie. Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš a zejména mocnosti Dohody (tedy zemí, které válku vyhrály) ale prosadili republiku. O roli vítězných mocností svědčí fakt, že jihoslovanským politikům se nepodařilo prosadit monarchii Slovinců, Chorvatů a Rakouských Srbů pod vládou Habsburků, kterou vyhlásili 29. října. Už o dva dny později museli pod tlakem Dohody souhlasit se spojením této monarchie se Srbskem, čímž vznikla pozdější Jugoslávie, tehdy zvaná Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, pod srbskou dynastií Karadjordjevičů. Dá se předpokládat, že podobně by to dopadlo i v Československu, pokud by monarchista Kramář odmítl Benešův koncept republiky.

Čtrnáctého listopadu se poprvé sešlo Národní shromáždění, kde Kramář postavil poslance před hotovou věc. Oznámil sesazení Habsburků i vyhlášení republiky a nedal o něm ani hlasovat. Jak ale bude republika vypadat, zda půjde o režim prezidentský, parlamentní, či s vládou jedné strany, ukázala až následující desetiletí.

145 republik 59 prezidentských, 28 poloprezidentských, 37 parlamentních, 10 se smíšeným systémem, 7 s vládou jedné strany a 4 přechodné republiky 45 monarchií 7 absolutistických

30 konstitučních

8 konstitučních s aktivní úlohou panovníka

16 území s ... 16 území s přechodnou či nejasnou formou vlády

Kolonie? Už jen závislá území

V současnosti existuje 51 závislých území. Mezinárodní diplomacie už nezná historické názvy kolonie, protektorát ani dominium.

Zbytek bývalých britských, francouzských a nizozemských kolonií – například Gibraltar, Falklandy, Guadeloupe, Nová Kaledonie, Curacao

Nezačleněná území USA – například Portoriko, Americká Samoa

Zvláštní administrativní oblasti Číny – Hongkong, Macao

Závislá území Norska – například Špicberky, Jan Mayen

Autonomní oblasti Dánska - Faerské ostrovy, Grónsko

Antarktida - Formálně si ji nárokují Velká Británie, Francie, Norsko, Nový Zéland, Austrálie, Argentina a Chile.

Výjimečná státní zřízení ve světě