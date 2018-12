V Praze budou světové špičky parkúrového skákání. Přijde Kellner i Springsteen

Vyvrcholení sezony Longines Global Champions Tour (závody jednotlivců s nominací podle umístění na žebříčku) a soutěže Global Champions League (soutěž týmů). Závodu se zúčastní i český tým Prague Lions, v němž působí Češi Anna Kellnerová a Aleš Opatrný.

Anna Kellnerová Aleš Opatrný

Program

13. 12. čtvrtek Čtvrtfinále Global Champions League (týmy) 14. 12. pátek Semifinále Global Champions League (týmy) 15. 12. sobota Longines Global Champions Tour (jednotlivci) 16. 12. neděle Finále Global Champions League (týmy)

Přijde Kellner i Bruce Springsteen

Na akci se objeví řada známých osobností, které přijdou podpořit své dcery. Kromě nejbohatšího Čecha Petra Kellnera to bude například americký rockový zpěvák Bruce Springsteen nebo podnikatel a bývalý starosta New Yorku Michael Bloomberg. Mluví se také o miliardáři Billu Gatesovi, jehož dcera Jennifer by se soutěže měla rovněž účastnit.

Nejváženější hosté nebudou sedět ve VIP boxech, jak je běžné na jiných sportech, ale u stolů v bezprostřední blízkosti kolbiště. Akreditovaní fotografové museli předem souhlasit s podmínkou, že tato VIP místa nebudou fotit.

180 koní se zúčastní pražské akce. Jejich celková hodnota se pohybuje v řádu miliard korun. Mezi koni pravděpodobně ještě nebude klisna Catch Me If You Can, kterou Petr Kellner za čtvrt miliardy korun pořídil své dceři před dvěma měsíci. 850 tun písku a podkladové směsi přivezli pořadatelé do O2 areny z německého Lipska. Na přípravu akce měl tým lidí kolem předsedy organizačního výboru Jana Andrlíka pouze dva dny, protože ještě v neděli večer se v hale hrálo finále mistrovství světa ve florbale. 12 000 diváků bude kapacita O2 areny pro parkúrovou akci. Na oba víkendové dny už je nyní téměř vyprodáno. Ceny lístků se pohybují od 500 korun do dvou tisíc. Diváci mohou také zhlédnout volnou drezuru koní Jeana-Francoise Pignona nebo český divadelní soubor Cirk La Putyka. 11,5 milionu eur je celková výše vyplacených odměn pro jezdce. V přepočtu se jedná téměř o 300 milionů korun. Vítěz získá tři miliony eur (76 milionů korun). O odměny se utkají jezdci z 26 zemí.

Co je parkúrové skákání

Parkúrové skákání je jezdecký sport, ve kterém se závodník na koni snaží v co nejkratším čase s co nejmenším počtem chyb projet překážkovou trasu, do hodnocení se může promítat i styl. Na olympijských hrách se parkúr objevil poprvé v roce 1900, dlouho byl doménou hlavně armádních jezdců. Překážky mohou mít výšku až 165 centimetrů. Specifická je i povinná móda: parkúroví jezdci musí mít například bílé kalhoty, košili s bílým límečkem a sako.