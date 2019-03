Milerovo dědictví stále není dořešené. O Krtka se vede několik soudních sporů

Zdeněk Miler (1921–2011)

Autor celosvětově známé postavičky vytvořil první příběh s Krtkem už v 50. letech minulého století. Až do svého odchodu do důchodu roku 2002 pracoval ve studiu Bratři v triku. Vždy dbal na ochranu autorských práv. I v pokročilém věku Miler posuzoval desítky žádostí na obchodní využití. Do svého úmrtí podepsal více než 370 licenčních kontraktů.