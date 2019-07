Problém sucha se odráží i v cenách potravin. Zdražily brambory, pšenice i vepřové

Farmáře trápí sucho. V cenách se promítá i na jídelních stolech českých domácností. Zdražily brambory i pšenice. Ceny vepřového zase vyhání nahoru šířící se nákaza prasat v Číně.

Ceny v obchodech

(v korunách za kilogram)

Prasata Průměrná cena prasat v Evropě

Česko se afrického moru prasat oficiálně zbavilo letos v březnu. Zhruba ve stejné době začaly ceny prasat v Evropě růst. Vzestup trvá dodnes: Mohou za něj hlavně zprávy z Číny, kde musí vláda a chovatelé vybít desítky milionů zvířat kvůli zmíněné chorobě. Nákaza není pro lidi nebezpečná, cílem posílání prasat do jatek je snaha zpomalit její šíření. Zda se to podaří, není zatím jisté. Číňané snědí celosvětově nejvíc vepřového masa. Nejvíce ho ale i vyprodukují. Nyní se však musí spoléhat na import. Proti minulému roku vzrostl vývoz vepřového masa z Evropské unie do Číny o 43 procent. V Česku, které je z hlediska vepřového též závislé na dovozu, proto zdražilo syrové maso i uzeniny.

Pšenice Průměrná cena pšenice v Evropě

Stejně jako ostatní zemědělské plodiny, pšenice doplácí na sucho. V Česku se prodávala tak draho jako dnes naposledy v roce 2013. Odnesly to pekárny, pro něž loňský rok znamenal jeden z nejhorších v novodobé historii republiky. Zdražoval chléb i těstoviny. Podle ředitele Svazu pekařů a cukrářů Jaromíra Dřízala se pekařům podařilo "uvést do souladu ceny finálních produktů s nárůstem cen vstupních surovin" až v letos. Předcházela tomu však podle něj náročná vyjednávání především s obchodními řetězci.

Brambory Průměrná cena brambor v Česku

Pěstování brambor je v Česku už dlouhá léta na ústupu. Zemědělcům se více vyplatí vysázet na poli jiné plodiny, jako je třeba řepka nebo pšenice. Souvisí to i se suchem, na které jsou brambory extrémně citlivé. To snížilo celkovou úrodu a výrazně zvýšilo cenu brambor – v jednu chvíli se dokonce brambory prodávaly v některých obchodech dráž než banány dovážené z Jižní Ameriky. Ještě více než brambory však neúroda dopadla na ceny cibule. Ty se letos v červnu podle údajů Českého statistického úřadu vyšplhaly proti stejnému období loňského roku téměř na trojnásobek. Letos však počasí oběma komoditám podle odborníků přálo více než loni. S novou sklizní by se tak ceny mohly opět začít vracet dolů.

Cukr Průměrná cena cukru v Česku

Kvóty na cukr skončily 1. října 2017.

Cukr jde proti obecnému trendu. Jeho ceny strmě padají od konce roku 2017, kdy v Evropské unii skončily kvóty. Ty omezovaly výrobu a export. Výrobci natěšení na volný trh se zpravidla rozhodli navýšit co nejrychleji výrobu. Domluvili se s farmáři, aby oseli více polí cukrovou řepou, a následně se jim podařilo zaplavit trh přebytečným levným cukrem. To se jim ale vymstilo. V loňském roce se většina cukrovarnických společností v Evropě i v Česku ocitla hluboko ve ztrátě. Největší cukrovarnické společnosti v Evropě oznamují zavírání některých svých provozů. Cukr krupice v obchodech jde nyní koupit i za méně než 13 korun. Produkce cukru v Evropě se už ale poměrně stabilizovala, cukrovarníci proto očekávají, že ceny opět porostou.