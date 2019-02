Rok s českou hrou Kingdom Come: Deliverance

Nejnákladnější a jedna z nejúspěšnějších českých videoher Kingdom Come: Deliverance vyšla přesně před rokem. Ve středu vývojářské studio oznámilo, že mění majitele. Při té příležitosti potvrdilo informace, že prodalo už přes dva miliony kopií.

Kingdom Come v číslech

Hra zasazená do středověku se odehrává v českých zemích v okolí měst Sázava, Rataje nad Sázavou a Stříbrná Skalice. Během několika týdnů od vydání 13. února 2018 si ji koupilo milion lidí a vyvolala velké emoce. Hrdost na českou historii i šikovnost a odhodlání vývojářů Warhorse Studios, ale také kritiku za technické chyby nebo absenci postav jiné než bílé barvy pleti. Po roce je zřejmé, že Warhorse Studios uspěli a rozhodnutí soustředit se na méně známou součást české historie a na krajinu v Posázaví se ukázalo jako správné. Náklady, které dosáhly hranice několika set milionů korun, se investorovi vrátily během prvního měsíce prodejů. Majiteli Warhorse Studios jsou Zdeněk Bakala (70 %), kterému patří mj. i vydavatelství Economia, dále Daniel Vávra (17 %) a Martin Klíma (13 %).

2 miliony prodaných kopií

Vývojářské studio již prodalo přes dva miliony kopií. Titulu se po silném začátku daří prodávat i v rámci marketingových akcí, jako je aktuální oslava lunárního nového roku. Nejúspěšnější je hra z české historie na platformě PC, kde se prodaly podle neoficiálních informací asi dvě třetiny kopií.

40 hodin

Výlet do českého pozdního středověku zabere průměrnému hráči podle statistik serveru Howlongtobeat.com 40 hodin, jen aby prošel hlavní příběh. Pro někoho, kdo chce poznat všechna zákoutí Posázaví, vybudovat vlastní vesnici a probít se turnajovým kláním, nabízí Kingdom Come: Deliverance i více než sto hodin zábavy.

1 milion

Vedle samotné videohry si vlastní publikum našla i hudba, za kterou stojí dvojice Jan Valta a Adam Sporka. Jen na Spotify si sbírku skladeb z Kingdom Come uživatelé pustili milionkrát. Hudbu v provedení symfonického orchestru nahrávali zvukaři v pražském Rudolfinu, z necelých dvou hodin skladeb pak chytrý software vytvořil dynamický podkres celé hry.

1 milion slov

Základní verze hry je plně namluvená, scénář, který vytištěný zabral asi desetimetrový stoh papírů, obsahuje více než milion slov, to je srovnatelné s celou ságou Harryho Pottera.

25% O tolik stoupla loni v létě návštěvnost kláštera v Sázavě. Nárůst o 5000 návštěvníků přičítá kastelánka Jaroslava Matoušová hlavně počítačové hře Kingdom Come: Deliverance, v níž se sázavský komplex objevil

4 datadisky

Kingdom Come: Deliverance má naplánované čtyři placené datadisky, první tři už vyšly. Autoři hry formou přídavků do hry doplnili možnost budování vlastní vesnice, příběhovou variaci na Cyrana z Bergeracu a na bitvy zaměřené příhody žoldnéřů zchudlého rytíře Kuny z Rychvaldu. Nejrozsáhlejší přídavek „Ženský úděl“ by měl vyjít ještě letos do prázdnin. Vedle placených přídavků do hry přibyl režim s vyšší obtížností bez sledování pozice hráče na mapě nebo možnost turnajových klání.

Úspěšné české hry

ARMA III Počet prodaných kusů: 6,5 milionu Studio: Bohemia Interactive Zatím nejúspěšnější díl série vojenských simulátorů s realistickým pojetím boje vyšel už v roce 2013 a vsadil na prostředí blízké budoucnosti. Hra popisuje střety jednotek NATO s fiktivním uskupením CSAT vedeným Iránem a Čínou v roce 2034. Bohemia Interactive se díky videohrám stala mimo jiné i dodavatelem simulátorů pro americkou armádu. Euro Truck Simulator 2 Počet prodaných kusů: 6,5 milionu Studio: SCS Software Malá česká firma kraluje světovému trhu simulátorů velkých tahačů. Euro Truck Simulator 2 vyšel už v roce 2012, mladší verze s názvem American Simulator určená primárně pro zaoceánský trh má za tři roky na trhu 1,5 milionu prodaných kopií. Díky průběžnému vydávání přídavků s licencovaným obsahem ale firma prodala pro tyto dvě hry celkem 40 milionů kopií různých rozšíření. DayZ Počet prodaných kusů: 4 miliony Studio: Bohemia Interactive On-line střílečka DayZ, ve které hráči musí přežít ve světě plném zombií, vznikla původně jako modifikace titulu ARMA II od Bohemia Interactive. Už jako samostatná hra v rámci předběžného přístupu získala miliony hráčů a nyní je v plánu i vydání pro herní konzole PlayStation 4 a Xbox One. Space Engineers Počet prodaných kusů: 3 miliony Studio: Keen Software House Budovatelská vesmírná hra Space Engineers připomíná Minecraft zasazený do vesmíru. Primárním herním úkolem je budování vesmírných lodí a základen a prozkoumávání planet, které autoři do hry přidali v roce 2015, dva roky po první veřejné verzi – vývoj hry ještě stále není ukončený. Mafia II Počet prodaných kusů: 3 miliony Studio: 2K Czech Druhý díl Mafie navrhl Daniel Vávra po úspěchu původní hry. Pokračování sleduje kariéru mafiána Vita Scaletty ve fiktivním městě Empire Bay ve 40. a počátkem 50. let minulého století. Součástí hry byly i licencované obálky časopisu Playboy. Mafia: The City of Lost Heaven Počet prodaných kusů: 2 miliony Studio: Illusion Softworks Jedna z prvních mezinárodně úspěšných českých her vyšla už v roce 2002 a jako scenárista za ní stál Dan Vávra. Tomu se povedlo stylem vyprávění a zasazením příběhu do mafiánského prostředí objevit díru na trhu. Netradiční byl i hrdina Tommy Angelo, který začíná jako taxikář, ale Mafie ho pohltí. V domácím prostředí Mafia zaujala i dabingem, kdy v české verzi hlavního hrdinu ztvárnil Marek Vašut. Factorio Počet prodaných kusů: 1,7 milionu Studio: Wube Software Factorio navazuje na dlouhou tradici výrobních a dopravních simulací. Hlavním cílem hráče, který vládá postavu trosečníka na cizí planetě, je těžbou surovin a budováním továren získat dostatek součástek pro vybudování vesmírné rakety a odstartovat na cestu domů. Noví hráči mají k dispozici i demoverzi s prvními třemi misemi, které vysvětlují herní principy.

