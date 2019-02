Světová produkce kávy bude v letošní sezoně rekordní. Největší zásluhu má Brazílie

Světová produkce kávy dosáhne ve sklizňovém období 2018/19 rekordního objemu, předpovídá americké ministerstvo zemědělství. Konkrétně odhaduje sklizeň ve výši 174,5 milionu žoků (po 60 kg). Meziročně to bude o 15,6 milionu žoků více. Mělo by se tak stát hlavně zásluhou Brazílie, jejíž produkce vzroste o 8,4 milionu žoků a přesáhne 63 milionů, což představuje více než 36 procent celosvětového ukazatele.

EU dováží kávu zejména z Brazílie a Vietnamu

Země s nejvyšší produkcí kávy jsou zároveň klíčovými vývozci. Evropská unie je téměř ze 30 procent odkázána na dovoz z Brazílie, následuje Vietnam. Nejvíce kávy v EU nakupují Německo a Itálie.

Největší producenti kávy

objem v milionech žoků

Spotřeba je bez větších změn

Spotřeba kávy ve většině vyspělých zemí se v posledních letech mění jen nepatrně nebo stagnuje, což platí i pro Česko.

Země s nejvyšší spotřebou kávy

v milionech žoků

Růst zásob má tlačit ceny dolů

Světová spotřeba se v období 2018–2019 odhaduje na 163,6 milionu žoků, čímž se zásoba kávy zvýší jenom o skromných 3,3 milionu žoků. Zásoby dále stoupnou, což by mělo tlačit ceny dolů. Z předpokládaného „přetlaku“ nabídky vychází poslední předpověď Světové banky. Ta vidí průměrnou kilogramovou cenu kávy arabica v období 2019–2021 kolem 2,93 dolaru za kilogram. Méně kvalitní káva robusta by měla být asi o dolar levnější. Ale může to být jinak, neboť Brazílii, Vietnam, Kolumbii a další klíčové producenty čeká po letošní rekordní sezoně (předpovídané americkými experty) v následujícím roce slabší sklizeň. Kávovníkové plantáže si musí vždy po roce „odpočinout“, proto plodí ob rok méně. Obchodníci, které oslovila agentura Reuters, nevylučují, že káva výhledově podraží až o pětinu. Cena se bude řídit nejen nabídkou a poptávkou na světovém trhu, ale ovlivní ji také vývoj kurzu brazilského realu vůči americkému dolaru. Bude-li měna klíčového producenta kávových bobů posilovat, cena kávy půjde nahoru.

Termínový kontrakt na kávu arabiku

v centech za libru

Termínový kontrakt na kávu robustu

v USD za tunu

2,25 miliardy Tolik šálků kávy se podle expertních odhadů vypije denně po celém světě. Existuje bezpočet studií dokazujících, že pravidelné umírněné pití kávy (dva tři šálky denně) prospívá lidskému zdraví. Ale stejně tak jsou studie tvrdící opak. „Na základě našich výzkumů nemůžeme doporučit, aby se kávy pilo více, nebo naopak méně. Výsledky jednotlivých studií se často stávají předmětem senzací. Zbytečně.“ Takový názor v německém listu Die Welt vyslovil Marc Gunter z britské University of Reading, jež rovněž zkoumala účinky kávy.

Spotřeba pražené kávy

vybrané země; v kilogramech v přepočtu na obyvatele

Co považují za nejdůležitější návštěvníci kaváren?

Příjemnou atmosféru vyžadují především Češi (78 % dotázaných), ale velice důležitá je i pro Němce a Rakušany (přes 70 %), méně pro Poláky (62,3 % respondentů). Češi si také nejvíce potrpí na správnou přípravu kávy a umí ocenit dovednost baristů.

Kritérium Česko Německo Polsko Rakousko Švýcarsko Příjemná atmosféra 77,9 72,9 62,3 73,9 67,3 Kvalita nápoje 68,7 71,2 70,9 74,3 71,7 Cena 29,2 32,2 44,1 34,8 31,6 Rychlá obsluha 37,4 23,6 30,5 27,9 28,3 Zručnost baristy 30,8 14,3 15,9 14,9 14,7

Výsledky tohoto průzkumu byly zveřejněny v roce 2017.

Co si o kávě myslí ti, kteří ji nepijí?

Němci a Rakušané (více než 60 %) v průzkumu, jehož výsledky byly zveřejněny v roce 2017, uvedli, že jim tento nápoj prostě nechutná. V Česku takto argumentuje 28 % lidí, čtvrtina poukazuje na to, že káva „je nezdravá“, a další čtvrtině vadí obsah kofeinu.