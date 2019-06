Nejcennější globální značkou je e-shop Amazon. Nejvíce mezi značkami roste Instagram

Původně internetové knihkupectví, dnes největší globální e-shop Amazon se stal podle studie BrandZ nejcennější značkou světa. Její hodnota je vyšší než čtyřnásobek ročního rozpočtu České republiky.

Top 10 nejhodnotnějších značek světa

meziroční změna

Amazon (USA) maloobchod Apple (USA) technologie Google (USA) technologie Microsoft (USA) technologie Visa (USA) platby Facebook (USA) technologie Alibaba (Čína) maloobchod Tencent (Čína) technologie McDonald´s (USA) rychlé občerstvení AT&T (USA) telekomunikace

Co lze koupit za odhadovanou hodnotu značky Amazon

110 000× obraz Františka Kupky Plochy příčné II 1200× fotbalista Neymar 137× roční odměna Elona Muska v Tesle 4,6× roční státní rozpočet ČR 3× hodnota roční obchodní výměny zboží mezi Čínou a Ruskem 1,25× tržní kapitalizace všech bitcoinů světa

Jízda Amazonu

E-shop s knihami který vznikl v garáži rodičů Jeffa Bezose, se původně jmenoval Cadabra. Bezos jej založil v roce 1994, ještě ten rok firmu přejmenoval na Amazon. Dnes pro společnost, která je největším e-shopem světa, pracuje téměř 700 tisíc lidí. Loňské tržby firmy se sídlem v Seattlu na západním pobřeží USA dosáhly 233 miliard dolarů, čistý zisk pak 10 miliard dolarů.

Kromě prodeje knih a dalšího zboží po internetu Amazon v posledních letech vstupuje do dalších oblastí. Ať už jde o cloudové služby, zábavní portál nebo investice do umělé inteligence. Amazon zároveň v roce 2017 vystoupil z digitálního světa, když koupil síť prodejen s potravinami Whole Foods Market. Kdo do firmy v minulosti investoval, může být spokojen, cena akcií Amazonu za posledních pět let vzrostla šestkrát.

Největší skokani mezi sledovanými značkami

meziroční změna

Instagram technologie Lululemon sportovní oblečení Netflix zábavní průmysl

Top 10 nejhodnotnějších značek Evropy

meziroční změna

SAP (Německo) technologie T-Mobile (Německo) telekomunikace Chanel (Francie) luxusní móda Hermés (Francie) luxusní móda L´Oréal (Francie) kosmetika Vodafone (Velká Británie) telekomunikace Gucci (Itálie) luxusní móda Mercedes-Benz (Německo) automobilový průmysl BMW automobilový průmysl HSBC bankovnictví

Zdroj: BrandZ 2019, studie společností WPP a Kantar vyšla letos už počtrnácté. Analyzuje 166 tisíc značek z více než 50 zemí.