Legendární Barbie je v důchodovém věku. Přizpůsobuje se trendům i jiným ideálům krásy

Proměna panenky Barbie. Přibrala, vyznává islám, změnila barvu pleti či žije s handicapem

Barbie v čase

Byznys s Barbie

Výrobce Barbie Mattel v posledních letech nezažíval dobré časy. Akcie Mattelu naposledy výrazně posilovaly v roce 2016, poté se v médiích objevila zpráva o možnosti fúze s konkurentem Hasbro, čímž by vznikl největší hračkářský gigant na světě. Spojení však zůstalo jen v rovině spekulací. Firma skončila poslední dva roky ve ztrátě, pociťuje dopady loňského krachu svého dlouhodobého odběratele – světové sítě hračkářství Toys R Us i měnících se podmínek na trhu. Ve Spojených státech loni podle průzkumu společnosti NPD Group trh s hračkami po čtyřech letech mírného růstu poklesl o dvě procenta. Hračkářské firmy se musí vypořádat s jinými preferencemi dnešních dětí, dlouhodobě rychle roste konkurenční prodej elektroniky a videoher. Navíc přibývá i kritiky samotné Barbie, například kvůli jejím nereálným tělesným proporcím. Pokud by se míry panenky přepočítaly na reálnou postavu, měla by podle odborníků ze společnosti Rehabs.com Barbie 173 centimetrů a devětačtyřicet kilogramů, a byla by tedy podvyživená. S jejím pasem o obvodu čtyřicet centimetrů by měla prostor na poloviční játra a jen pár centimetrů střev. Barbie i proto prochází již několik let zásadní proměnou, má nové tvary těla a zastupuje více etnických skupin. Plnoštíhlá panenka "curvy" je podle deníku BBC ale stále štíhlejší než průměrná britská žena.

Tržby a zisk Mattelu

miliony USD

Mattel a hračkářská konkurence

Hasbro Tržní hodnota společnosti: 11,16 miliard USD Tržby za rok 2018: 4 580 milionů USD Nejznámnější produkty: My Little Pony, Transformers Mattel Tržní hodnota společnosti: 5,14 miliard USD Tržby za rok 2018: 4 511 milionů USD Nejznámnější produkty: Barbie, Hot Wheels LEGO Tržní hodnota společnosti: neobchoduje se na burze Tržby za rok 2018: 5 500 milionů USD Nejznámnější produkty: DUPLO, LEGO