Tanky i vrtulníky. Ministerstvo obrany plánuje modernizaci za 61 miliard

Cena: 12,5 miliardy korun

Počet kusů: 12

Víceúčelové dvoumotorové vrtulníky by měly sloužit k palebné podpoře pozemních sil, zásobování či přepravě raněných. Nahradit by měly současné bojové vrtulníky Mi-24. Součástí jejich výzbroje by měl být kanon, palubní kulomet i řízené a neřízené rakety. O pořízení nových vrtulníků se mluví již více než dva roky, rozhodovat by se mělo mezi dvěma dodavateli, americkým Bell Helicopter a italským výrobcem Leonardo.