Hrozba se může vrátit. Studie vykreslila portrét radikálních islamistů v Evropě

Kdo je evropský džihádista

Muž

Pouze třináct procent ze zatčených džihádistů byly ženy.

Mladý, ale ne teenager

Průměrný věk džihádistů byl 30,3 roku.

Cestoval a vrátil se z konfliktní zóny

Nejčastěji teroristé cestovali do Sýrie a Iráku, někdo ale také do zemí severní Afriky jako například do Libye nebo Alžírska.

Většinou narozený nebo naturalizovaný v Evropě

V Evropské unii strávilo většinu svého života 75 procent zkoumaných osob, 68 procent jich má občanství členského státu EU.

S podřadnou prací nebo nezaměstnaný

Více než čtyřicet procent džihádistů bylo bez práce, dalších čtyřicet procent vykonávalo nekvalifikovanou práci.

Málo vzdělaný

Ze zkoumaného vzorku žádný džihádista nezískal univerzitní diplom, většina nedokončila středoškolské studium.