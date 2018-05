Dvacetiletá strážkyně eura

Tři nejvyšší strážci eura

Wim Duisenberg (1935 - 2005)

Ve funkci od 1. 7. 1998 do 30. 10. 2003

Prezidenta ECB jmenuje kvalifikovanou většinou hlasů Evropská rada, a to na osmileté období, které nelze prodlužovat. Ale u Nizozemce Wima Duisenberga, který stál u zrodu společné měny (a proto se mu přezdívalo "Mr. Euro"), to bylo jinak. Z politické dohody na nejvyšší úrovni vyplynulo, že odslouží jenom polovinu osmileté doby a poté uvolní křeslo Jeanu-Claudu Trichetovi, aby se vyhovělo Francii. Avšak samotný Duisenberg vždy důsledně popíral, že taková politická dohoda existovala. Křeslo měl uvolnit v červenci 2003, ale ministři financí eurozóny na něj naléhali, aby ještě nějakou dobu zůstal. Čekalo se na rozhodnutí soudu, zda Trichet v minulosti jako vysoký úředník ministerstva financí dohlížející na podniky se státní účastí skutečně falšoval účetní záznamy týkající se hluboce ztrátového peněžního ústavu Crédit Lyonnais. Trichet byl obvinění zproštěn, a mohl tedy stanout v čele ECB. Duisenberg odešel do důchodu. Zemřel ve své vile ve francouzském Fauconu, kde ho v bazénu postihl infarkt.

Jean-Claude Trichet (1942)

Do čela ECB se přesunul z křesla guvernéra centrální Banque de France.

Ve funkci od 1. 11. 2003 do 31. 10. 2011

Trichet, který byl od roku 1993 guvernérem francouzské centrální banky, se ve finančních kruzích těšil velmi dobré pověsti. Byl považován za člověka, který při prosazování hospodářské stabilizační politiky úspěšně odolával všem politickým tlakům. Francouzský prezident Nicolas Sarkozy mu vytýkal, že málo dbá na "prorůstovou politiku" a příliš lpí na dosahování inflačního cíle ECB. Tricheta se tehdy zastalo Německo, které upozornilo, že ECB musí zůstat nezávislá na politicích. Druhý prezident ECB musel řešit vážnou dluhovou krizi eurozóny, a dokonce obhajovat existenci společné měny. ECB za Tricheta začala nakupovat vládní duhopisy členských států eurozóny. Na protest proti tomu z rady guvernérů odstoupili Němci Axel Weber a Jürgen Stark.

Pod jeho vedením eurozóna prožila dluhovou krizi. Trichetovi se podařilo udržet ve vedení ECB shodu. Kritici Trichetovi vytýkají hlavně to, že zvedl sazby v době, kdy už měla inflace svůj vrchol za sebou, a těsně před vypuknutím globální recese.

Mario Draghi (1947)

Ve funkci od 1.11. 2011, končit bude v říjnu 2019

S guvernérem centrální italské banky (Banca d'Italia) Mariem Draghim se původně do čela ECB nepočítalo. Členské státy eurozóny favorizovaly Axela Webera, který jako prezident Německé spolkové banky seděl v radě guvernérů ECB. Ale Weber na protest proti Trichetově měnové politice (odkupy cenných papírů) odstoupil z funkce, což otevřelo cestu Draghimu, který během své kariéry pracoval také jako jeden z ředitelů Goldman Sachs. „Zase jeden Ital“. Těmito slovy přivítal německý bulvární list Bild Draghiho nástup do funkce. Redakce tehdy Draghimu jako dárek poslala pruskou „piklhaubnu“ - přilbu s bodcem, aby měl vždy na paměti německou šetrnost. ECB za Draghiho pomáhala hluboce zadluženým zemím eurozóny finančními injekcemi. Pravicoví politici v Evropě mu vytýkali, že uměle udržuje nad vodou nezodpovědně hospodařící státy. Draghimu nelze upřít schopnost dobře vysvětlovat kroky ECB na veřejnosti.

Mario Draghi nedává podle lidí z jeho okolí otevřeně najevo takový pracovní zápal jako Trichet, který byl při výkonu funkce emocionálnější. Když Draghi seděl v radě guvernérů ECB, nikdy Tricheta „nepodrazil“. Po nástupu do funkce pokračoval v jeho uvolněné měnové politice, několikrát prodloužil lhůtu, do které bude ECB nakupovat vládní dluhopisy. Snížil klíčové sazby ECB, přičemž zavedl zápornou depozitní sazbu na krátkodobé vklady, které komerční banky ECB svěřují. V červenci roku 2012 proslul svým „magickým výrokem“, že ECB učiní vše, co bude v jejích silách pro záchranu eura.