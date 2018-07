Vizitka miliardáře a finančníka Daniela Křetínského

Podnikatel a miliardář Daniel Křetínský dál nakupuje velké společnosti. Poslední velkou akvizicí je koupě středoevropských rádií od firmy Lagardère. Je to další velká transakce v jeho rozšiřujícím se podnikatelském impériu, do kterého spadají především elektrárny, teplárny, uhelné doly, půjčovna lokomotiv, výrobce autobusů, Křetínskému ale patří například i fotbalová Sparta a spoluvlastní vydavatele deníků Blesk, E15 či týdeníku Reflex. To vše začalo v roce 1999, kdy jako právník nastoupil do skupiny J&T s platem 22 tisíc. Podívejte se, jak se postupem času z Daniela Křetínského stal pátý nejbohatší Čech a co všechno zahrnuje jeho odhadem padesátimiliardový majetek.

Daniel Křetínský miliardář a podnikatel 1975 Narodil se v Brně, vystudoval práva a má bakaláře z politologie. 1999 Čerstvý absolvent brněnských práv Daniel Křetínský nastupuje do finanční skupiny J&T. 2003 Křetínský se stává partnerem J&T. Tím získává právo podílet se na ziscích skupiny. 2004 V létě tohoto roku kupuje J&T na Křetínského popud fotbalový klub AC Sparta. Stala se jeho vášní a postupně ji celou převzal. 2009 Vzniká Energetický a průmyslový holding (EPH). Miliardy na něj dala PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera a J&T. Obě v něm mají po 40 procentech, zbylou pětinu má Křetínský. Díky tomuto podílu se dostává mezi nejdůležitější české byznysmeny. 2011 EPH se stává jedním z nejaktivnějších nákupčích na energetickém trhu. Těžil například i z dobrých vztahů s polostátní firmou ČEZ a jejím šéfem Martinem Romanem. Dobře ale vycházel i se slovenským premiérem Ficem. S jeho požehnáním na Slovensku za 63 miliard například koupil poloviční podíl ve Slovenském plynárenském priemyslu. 2012 Z EPH se vyčleňuje EP Industries, které se zaměřuje na průmyslové podniky. V něm Křetínský získává 60procentní podíl a stává se tak i vlivným průmyslníkem. Firma vlastní například výrobce autobusů SOR, později kupuje odpadovou firmu AVE. 2013 Na jaře tohoto roku utrpěl Křetínský těžkou porážku. Po letech spolupráce s ČEZ, kdy některé obchody vyšetřovala i policie, prohrál souboj o elektrárnu Chvaletice s miliardářem Pavlem Tykačem. Ten se s šéfem ČEZ Danielem Benešem dohodl i na dlouhodobých dodávkách uhlí. Tato dohoda symbolicky ukončila éru dobrých vztahů s ČEZ.

Spolu se spolumajitelem J&T Patrikem Tkáčem kupuje napůl největší české novinové nakladatelství Axel Springer. Za deník Blesk či Sport, týdeník Reflex a mnohé další zaplatili 4,7 miliardy korun. O dva roky později k nim přidali ještě řadu titulů koupených od vydavatelství Mladá fronta. 2014 V létě tohoto roku se z EPH po pěti letech stahuje PPF Petra Kellnera. Křetínského podíl vzrostl na něco přes 37 procent, stejný díl ovládá Tkáč, zbytek pak další investoři z J&T.

Už dříve měl sice EPH energetická aktiva v Německu, nicméně až nákupem obří britské elektrárny Eggborough rozjíždí svoji velkolepou akviziční vlnu po celé Evropě. Za desítky miliard v následujících třech letech EPH nakoupil zdroje v Itálii, Velké Británii, Maďarsku, Německu a dalších. 2015 Do skupiny přibyl většinový podíl ve Slovenských elektrárnách. V rámci komplikované transakce, jejíž dokončení zahrnuje také dostavbu problémové jaderné elektrárny Mochovce, by mělo dojít k zaplacení až 20 miliard korun. duben 2016 Na jaře tohoto roku vrátil Křetínský Tykačovi i ČEZ tři roky starou porážku. S Kellnerovou finanční podporou koupil EPH německé elektrárny a doly švédské firmy Vattenfall. Tykač i ČEZ se o ně původně také ucházeli. červenec 2016 Křetínský zásadně roste na poli on-line obchodů. Opět spolu s Kellnerem a Tkáčem, tentokrát navíc se skupinou Rockaway Jakuba Havrlanta, ovládli Mall Group, do které spadá například druhý největší tuzemský e-shop Mall.cz. 2017 Už na konci roku 2016 se dohodl rozchod desetiletí. Z EPH odešel Tkáč i další lidé z J&T a Křetínský holding ovládl, čímž se stal jedním z nejbohatších Čechů. Zároveň prodal část nově založeného EP Infrastructure fondům australské banky Macquarie.

Na konci roku došlo k nečekanému střetu. Křetínského EP Industries bylo těsně před podpisem smlouvy o koupi známého výrobce vlaků a tramvají Škoda Transportation. Na poslední chvíli mu ji ale vyfoukla Kellnerova PPF. 2018 Poslední velkou akvizicí je koupě středoevropských rádií od firmy Lagardère. Firma CMI Křetínského a Tkáče se po tisku stává tuzemskou jedničkou i na poli rozhlasu. Souběžně prý s Lagardère jedná i o koupi časopisů ve Francii, včetně ikonického Elle.