Nový školní rok se blíží. Školství letos čeká řada změn. Chybí mu peníze i personál

108 200 prvňáků

Tolik prvňáků nastoupí do základních škol 3. září. Bude to zhruba o 3600 méně dětí než v minulém roce. Přesto jde stále o silnější ročník, než jakým bylo období do roku 2012. Nejvíce dětí šlo do prvních tříd ve školním roce 2014/2015, a to více než 117 000.

Graf: Zaokrouhlený počet prvňáků v základních školách | Zdroj: MŠMT | * odhad MŠMT