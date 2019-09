Čína půjčuje ve velkém africkým vládám. Láká ji zejména obří nerostné bohatství

Čína při své vnější expanzi za jeden z klíčových regionů považuje Afriku. Od roku 2009 je jejím největším obchodním partnerem namísto USA. Půjčuje miliardy dolarů africkým vládám, ačkoli musí vědět, že mnohé z nich nebudou mít z čeho splácet.

Čína během uplynulých 10 let významně posílila svoji pozici v Africe, kam ji láká především obrovské nerostné bohatství – ropa, uhlí, rudy neželezných kovů, zlato, diamanty nebo také uran. Současně v ní spatřuje potenciálně slibný spotřebitelský trh. Počet Afričanů by se měl podle předpovědi Organizace spojených národů do roku 2050 zdvojnásobit na 2,5 miliardy lidí. Na kontinent se tlačí i další země. Nejenom USA a západoevropské země, ale také Rusko, které zve africké státníky na říjnový summit do Soči. Stranou nemíní zůstat ani Indie, Japonsko či Saúdská Arábie.

Západní experti varují, že Čína nachystala chudým africkým zemím „dluhovou bombu“. Peking poskytuje půjčky na nákladné projekty i v případech, kdy mu musí být jasné, že daná vláda bude mít velké problémy se splácením. V případě, že nějaký africký stát vyhlásí platební neschopnost, mohou se Číňané jako hlavní věřitel snadno dostat k jeho majetku, ovládnout třeba důležité naleziště nebo přístav. Peking tvrdí, že jeho vztahy s africkými vládami jsou „vzájemně výhodné“ a že v případě nutnosti část závazků dlužníkům odpouští. Odmítá obvinění, že svými půjčkami sleduje jediné – posílení svého vlivu na globální dění.

53 % Poměr zahraničního dluhu Afriky vůči jejímu hrubému domácímu produktu, který koncem roku 2017 činil zhruba 2,2 bilionu dolarů. Dluhová krize podle Africké rozvojové banky (AfDB) hrozí 16 zemím, z toho více než stoprocentní dluh tíží šest zemí – Kapverdy, Kongo, Egypt, Eritreu, Mosambik a Súdán. Značnou měrou to jde na vrub Číny. 143 mld. USD Hodnota půjček, které Čína v období 2000 až 2017 poskytla africkým vládám. Z toho připadá asi 80 procent na půjčky státní, zbytek poskytly čínské soukromé společnosti. V září 2018 byly na čínsko-africkém fóru dohodnuty další půjčky a rozvojová pomoc za 60 miliard dolarů. Problém tkví v tom, že dostupné údaje týkající se čínsko-afrických vztahů nelze úplně ověřit. „Čína není členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, takže se nezapojila do výměny informací, jež mezi věřiteli v rámci OECD probíhá,“ upozorňuje na serveru BBC Christina Wolfová, expertka londýnské Kingston University na Afriku.

Africké země, které Číně nejvíc dluží

mld. USD

Zdroj: Databáze China-Africa Research Initiative at John Hopkins University (CARI). Její poslední údaje jsou z konce roku 2017.

10 mld. USD

Plánované náklady na výstavbu železnice, jež propojí keňský přístav Mombasa na pobřeží Indického oceánu s hlavním městem Nairobi. Peking na projekt už poskytl půjčku 4,7 miliardy dolarů, ale keňský prezident Uhuru Kenyatta ho žádá o další peníze. Keňa si od Číny v období 2006–2017 půjčila více než 9,5 mld. USD, a je tak třetím největším příjemcem čínských půjček v Africe za Etiopií a Angolou.

Snížit závislost na čínských půjčkách chce etiopský premiér Abiy Ahmed. Po svém nástupu do funkce v roce 2018 slíbil, že liberalizuje hospodářství a získá pro něj nové zdroje zahraničních investic. Přitom spoléhá hlavně na bohaté arabské země i na Turecko.

Vývoj HDP v Africe

Nejrychleji rostou východoafrické ekonomiky zaznamenávající dlouhodobě dvouciferné tempo růstu (loni v průměru 14,5 procenta, letos to má být podle Africké rozvojové banky 12,5 procenta). Nejpomaleji jdou nahoru středoafrické státy.

meziroční změny HDP v %

* průměrné meziroční tempo růstu ** údaje za rok 2019 jsou předpověď

Američané i Japonci zaspali

Čína je od roku 2009 největším obchodním partnerem afrických států, když vystřídala USA. Ty však zůstávají největším poskytovatelem oficiální rozvojové pomoci Africe.

údaje v mld. USD

3700 Přibližně tolik čínských firem je přítomno v Africe, kde se už usadilo asi milion Číňanů. Naproti tomu své obchodní zastoupení na kontinentu zřídilo jen 800 japonských firem a žije tam sotva 8000 Japonců, srovnává list The Japan Times. Japonci podle něj podcenili příležitosti, které Afrika skýtá. Dali přednost rychle se rozvíjejícím a geograficky jim bližším asijským trhům.