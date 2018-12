Loni narozené děti se dožijí v průměru o sedm let déle než současní osmadvacetiletí

Chlapci a dívky narození v roce 2017 mají před sebou v průměru zhruba o tři roky delší život než ti narození v roce 2000 a o sedm let delší než ti narození v roce 1990. Údaje vycházejí z ročenky Českého statistického úřadu a dat Eurostatu.

Naděje dožití (v letech)

rok narození 1990 2000 2017 muži 67,6 71,6 76,0 ženy 75,4 78,4 81,8

Pozn. Naděje dožití je ukazatel, který říká, kolik let v průměru ještě bude člověk žít, pokud by po zbytek jeho života byla úmrtnost stejná jako v roce, kdy se hodnota počítá.

Zdravé roky

Vedle samotné délky života je důležitá i jeho kvalita – to, jak dlouhou dobu lidé prožijí bez postižení a jejich zdravotní stav je nijak neomezuje. Zdraví přestává českým mužům sloužit v průměru víc než 13 let před smrtí a Češkám dokonce 18 let před smrtí. Například ve Švédsku mají před sebou obě pohlaví 73 zdravých let.

62,7 roku Tolik se čeští muži v průměru dožijí ve zdraví. 64 let Průměrný počet let, která prožijí Češky ve zdraví.

Naděje na dožití podle regionů

Na délku života má významný vliv to, v jakém regionu člověk žije. Například muži z Prahy v průměru žijí o čtyři roky déle než mužští obyvatelé Ústecka.

Naděje dožití v Evropě (při narození 2016)

V Evropě jsou rekordmany v dlouhověkosti Španělé a Švýcaři. Naopak statisticky nejkratší život před sebou mají Bulhaři, Lotyši a Litevci. Češi se pohybují skoro dva roky pod průměrem EU.

Rok 2017 v Česku

114 400 dětí se v roce 2017 narodilo v českých porodnicích. Počet narozených dětí v Česku v posledních pěti letech mírně roste, stejně tak plodnost. Zatímco v roce 2010 připadalo na jednu ženu 1,49 dítěte, loni šlo o 1,69 dítěte. Hraniční hodnotou potřebnou k zachování populace je 2,1 dítěte. 19 400 těhotenství loni lékaři uměle přerušili, buď ze zdravotních důvodů, nebo na žádost ženy. Toto číslo v posledních letech setrvale klesá, na maximu bylo v roce 1988, kdy proběhlo téměř 114 tisíc interrupcí. Samovolně v Česku potratí okolo 14 tisíc žen ročně. 111 400 obyvatel Česka minulý rok zemřelo. Nejčastěji byly příčinou smrti nemoci oběhové soustavy (přes 40 %), kam patří také infarkt či mrtvice. Následovala rakovina. V 689 případech byla příčinou dopravní nehoda, 1395 lidí spáchalo sebevraždu. 72,7 milionu dní loni Češi kvůli nemoci či úrazu strávili v pracovní neschopnosti. Jeden případ trval v průměru 42,6 dne. Počet prostonaných dnů v posledních pár letech mírně roste. Zdaleka se však zatím nedostal na úroveň z počátku tisíciletí, kdy byli Češi práceneschopní i více než 120 milionů dní za rok.

