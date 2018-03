Česko hlídá vzdušný prostor zemí NATO častěji než armády silnějších spojenců

Češi využívají svůj potenciál k ochraně vzdušného prostoru zemí aliance v rámci vojenského paktu velmi intenzivně. A to navzdory faktu, že Česko je se svými dvanácti jednomístnými gripeny ve srovnání síly letectev spíše na chvostu. Přesto jen sedm aliančních států, zpravidla velmocí, vysílá své letouny střežit vzdušný prostor spojeneckých států častěji než Česko. Vlastní stíhací letouny má v rámci NATO celkem 21 zemí ze všech 29 členských států.

Více ochranných misí na Islandu a v Pobaltí než Češi mají na svém kontě jen Američané, Němci, Dánové, Francouzi, Norové, Belgičané a Poláci. Tedy státy s podstatně větším letectvem, než je to české.

Vynikne to při jiném srovnání: Češi dosud v součtu do jednotlivých misí vyslali dvakrát tolik letounů, než kolik jich fyzicky mají. Třikrát pět letounů na Island, dvakrát čtveřici do Pobaltí. Takové intenzitě nasazení v misích se žádný další stát NATO ani neblíží.

Mise českých stíhačů

2009 květen až září oblast: Pobaltí 4 gripeny, 8 ostrých vzletů, celkem 336 vzletů; vůbec první nasazení českého taktického letectva v zahraniční operaci v poválečné historii 2012 září až leden oblast: Pobaltí 4 gripeny, 15 ostrých vzletů, celkem 298 vzletů 2014 říjen až prosinec oblast: Island 5 gripenů, pouze cvičné lety, cena 33 milionů korun 2015 červenec až srpen oblast: Island 5 gripenů, pouze cvičné lety (počet 91), žádný ostrý start říjen 2016 oblast: Island 5 gripenů, pouze cvičné lety; poprvé s řízenými střelami dlouhého dosahu 2019 oblast: Pobaltí čeští stíhači se vrátí po sedmi letech

V roce 2019

Pokud politici schválí mandát zahraničních misí - odletí Češi v roce 2019 znovu střežit horké vzdušné hranice Pobaltí, které často “oťukávají” ruští stíhači.

Počty letounů a misí

Počet misí na Islandu

Počet misí v Pobaltí

Počty stíhacích letounů v zemích NATO a počty misí Některé státy NATO nemají vlastní letectvo, ale mají dostatečně malou rozlohu a polohu umožňující svěřit hlídání vzdušného prostoru sousedícím spojencům. Italové takto střeží vzdušné prostory Albánie a Černé Hory (oba na střídačku s Řeckem) a Slovinska (spolu s Maďarskem). Počty letounů Počty misí USA 2188 15 Francie 296 7 Turecko 207 1 Německo 179 12 Řecko 157 0 Velká Británie 147 4 Itálie 127 5 Španělsko 109 4 Polsko 67 7 Portugalsko 64 4 Nizozemsko 61 3 Kanada 60 4 Belgie 49 7 Norsko 46 7 Dánsko 33 8 Rumunsko 31 1 Bulharsko 15 0 Chorvatsko 12 0 Česká republika 12 5 Slovensko 12 0 Maďarsko 11 1

Počet misí na Islandu podle států USA 10 Norsko 4 Česko 3 Kanada 3 Dánsko 3 Itálie 2 Německo 2 Portugalsko 1 Francie 1

Počet misí v Pobaltí podle států Německo 10 Belgie 7 Polsko 7 Francie 6 USA 5 Dánsko 5 Velká Británie 4 Španělsko 4 Nizozemsko 3 Itálie 3 Norsko 3 Portugalsko 3 Česko 2 Kanada 1 Maďarsko 1 Rumunsko 1 Turecko 1

Snímky z druhé mise čáslavských gripenů na Islandu

Země bez vlastního stíhacího letectva

Tyto země využívají airpolicingové mise střežení vzdušného prostoru.

Island NATO Air Policing využívá základnu na Islandu Albánie hlídají ji střídavě Italové a Řekové z domácích základen Lotyšsko, Litva, Estonsko NATO Air Policing využívá základny v Pobaltí Lucembursko je hlídané Belgičany a Nizozemci v rámci společného air policingu nad Beneluxem. Letectvo využívá základny v Belgii a Nizozemsku Černá Hora hlídají ji Italové a Řekové Slovinsko hlídá je letectvo Itálie a Maďarska

Zdroj: FlightGlobal - World Air Forces 2017. Letadla určená k výcviku (jako například dva dvoumístné gripeny českého letectva) nejsou do čísel započítána.

Foto: Ludvík Hradilek