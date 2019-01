Na českých horách přibývá lyžařů. Stále více lidí míří též do Alp

Provozovatelé lyžařských areálů si užívají jednu z nejlepších zim za poslední roky. Přibývá lyžařů na českých horách, ale i těch, kteří každoročně vyráží do Alp.

Čeští lyžaři v Alpách

údaje za rok

České skiareály a horská střediska

Provozovatelé skiareálů a horských středisek se shodují, že rozjezd letošní sezony byl pomalejší, ale aktuální dobré podmínky a příznivý výhled by mohly znamenat jednu z nejlepších sezon za poslední roky. „V lednu narostla průměrná denní návštěva o více než 500 lidí na téměř 2600 lyžařů. Nárůst návštěvnosti očekáváme i ve zbytku sezony. Už teď máme na tržbách stejně jako loni, kdy jsme začínali o týden dříve,“ napsali HN provozovatelé areálu v Rokytnici nad Jizerou. „Doufáme, že současné sněhové podmínky vydrží co nejdéle. Podobnou zimu jsme nezažili minimálně pět let,“ uvedl pro ČTK manažer Skiareálu Lipno Vojen Smíšek. Vedle vylepšování areálů pro lyžování – stále žádanější je třeba večerní lyžování – se provozovatelé snaží rozšiřovat služby, zvyšovat počet skibusů a přidávat další atrakce. „Nabízíme bobování v Peci a v snowparku Formánky, teď v lednu jsme otevřeli novou snowtubingovou trať,“ uvedli zástupci SkiResortu Černá hora – Pec, který je s 43 kilometry sjezdovek největší v Česku. Ročně horská střediska v Česku investují do rozvoje podle Asociace horských středisek zhruba miliardu korun. Přes 70 milionů letos například dali na novinky v Krušných horách, kde díky spojení s Klínovce s Neklidem vznikl areál s celkem 31 km sjezdovek.

Největší lyžařské resorty v Česku