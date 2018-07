Hlavním hráčem automobilového průmyslu bude Čína. Tlačí na přechod k elektromobilitě

Tento počet osobních vozidel se má v roce 2026 vyrobit v Indii. Tamní vláda před časem oznámila, že v následujících letech výrazně podpoří výrobu aut. Cílem je ztrojnásobit produkci v následujících osmi letech a do roku 2020 se stát čtvrtým největším producentem automobilů po Číně, Japonsku a USA. Do Indie z toho důvodu míří řada velkých automobilek a chce využít strmého růstu. Ve velkém se tam chystá investovat koncern Volkswagen, který pověřil Škodu Auto, aby přišla se strategií rozvoje. V následujících letech koncern v Indii proinvestuje miliardu eur.

2 miliardy eur

Tolik proinvestuje v Číně během pěti let Škoda Auto. Svůj záměr oznámila v loňském roce. Do roku 2020 chce na tamním trhu zdvojnásobit prodeje na 600 tisíc aut ročně. Do konce letošního roku automobilka představí další SUV určené pro čínský trh. Čínští zákazníci tak budou mít k dispozici už čtyři typy vozů SUV.