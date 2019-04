Česko se zatím nemůže biopaliv vzdát. Důvodem je závazek na snížení emisí

10 procent

Do roku 2020 se Česko – jako stát Evropské unie – zavázalo snížit emise skleníkových plynů v dopravě o šest procent proti roku 2010 a také, aby bylo 10 procent energie v dopravě z obnovitelných zdrojů. Dodavatelé pohonných hmot musí nyní přimíchávat povinně alespoň 4,1 procenta biosložky do benzinu a šest procent do nafty. Používání biopaliv je jednou z metod, jež mají členské státy ke splnění tohoto cíle k dispozici. Aby Česko mělo šanci splnit cíl, nemůže se biopaliv zatím vzdát. Do budoucna by mělo být alternativou větší zastoupení elektromobilů.