Vědci šlechtí nový druh banánů. Nejznámější odrůdu likviduje panamská nemoc

Vědci z celého světa se snaží co nejrychleji najít nebo vyšlechtit nový druh banánů. Nejznámější a nejchutnější odrůda Cavendish, je na pokraji vyhynutí. Postupně ji likviduje takzvaná panamská nemoc.

V posledních letech banánovníky ničí choroba známá jako Panama Tropical Race 4. Takzvanou panamskou nemoc má na svědomí plíseň v půdě, která napadla už přes 30 procent banánovníkových plantáží v Asii a Austrálii a šíří se dál přes Blízký východ a do Afriky. Pokud doputuje až do Střední a Jižní Ameriky, odkud pochází 85 procent světového exportu, banány mohou zmizet z evropských trhů.

Ničivá plíseň dokáže v půdě přežít po desetiletí, zatím se proti ní nepodařilo najít obranu. Na Tchaj-wanu, v Indonésii, Malajsii a v australském Severním teritoriu prakticky zlikvidovala většinu banánovníkových plantáží, také v Číně se rozšířila do všech provincií, ve kterých se banány pěstují. Filipínská vláda poradila před pár lety majitelům tamních plantáží, aby se přeorientovali na pěstování palmy olejné.

Nemoc je mutací původní panamské choroby, která se objevila na konci 19. století v Panamě a Kostarice, a která nakonec v 50. a 60. letech prakticky zlikvidovala oblíbený druh Gros Michel. Ten později nahradila právě odrůda Cavendish, ale nový kmen nemoci útočí i na ni. Na konci 80. let se choroba poprvé objevila na Tchaj-wanu a postupně se šíří do Asie a Afriky. Onemocnění se může přenášet i na velké vzdálenosti přes sazenice a zbytky nakažených rostlin, s plevelem, vodou nebo půdou.

Existují stovky druhů banánů, na evropské trhy se však dostane zpravidla jen jeden z nich - odrůda Cavendish. Banán je to sladký, velký a měkký, dozrávat může až po sklizni, takže ho lze dovážet zdaleka. Tento banán nemá semena, takže se může rozmnožovat pouze vegetativně. Všechny rostliny mají díky tomu shodné vlastnosti, což je sice výhodné z hlediska chuti a vlastnosti, ale odrůda je kvůli tomu také více náchylná k nejrůznějším chorobám.

V reakci na šíření ničivé plísně se například vědci v Hondurasu pokoušejí křížením dvou druhů vytvořit nový banán. Doufají, že by mohl být vůči nemoci Panama Tropical Race 4 imunní.

V Austrálii se zase výzkumníci pustili do genetické úpravy odrůdy Cavendishe. Na Technologické univerzitě Queenslandu v Brisbane před časem ukončili tříletou studii: na jejím konci vytvořili geneticky modifikovaný Cavendish, který bez potíží rostl a zrál i v půdě kontaminované nebezpečnou plísní.