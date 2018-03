Automobilky předvedou v Ženevě své novinky. Na autosalonu se bude prezentovat 180 firem

Automobilky nejvíce vydělávají na sportovně‑užitkových vozech. Novinky, s nimiž bojují o zákazníky, předvedou na mezinárodní přehlídce v Ženevě, jež se dnes otevírá odborné veřejnosti.

Světový prodej SUV

Počet (v mil.) Meziroční změna v %

2014 16,7 22,4

2015 20,2 26,5

2016 24,7 30,8

2017 27,9 34

Světový trh nových osobních a lehkých užitkových vozů v roce 2017

Čína je s velkým náskokem největším světovým trhem nových osobních a lehkých užitkových aut, i když tempo růstu prodeje tam loni zvolnilo na 2,3 procenta. Mírný pokles nastal v USA (druhý největší trh), ale prodej přesáhl solidní hranicí 17 milionů. Automobilkám se dařilo také v Evropě s výjimkou Británie. Kupovat více aut začali po čtyřletém poklesu Rusové. Odbytovou krizi překonala také Brazílie. Indie se díky rychlému růstu přiblížila Německu.

Vyhlídky na letošek

Tempo, jímž se zvyšuje prodej proti loňsku, zvolní na 2,2 procenta. Severní Amerika ještě mírně klesne, západní Evropa bude vzhledem k „dieselové krizi“ nejspíš stagnovat, předpovídá Ferdinand Dudenhöffer z Centra automobilového výzkumu (CAR) při Essensko-duisburské univerzitě. Ten dokonce počítá s poklesem na německém trhu. Světový prodej se tak bude více opírat o Čínu, kde by měla dynamika prodeje naopak zrychlit na 4,5 procenta. V Číně nyní připadá na tisíc obyvatel asi 90 aut, takže její trh ještě dlouho nebude nasycen (v Německu je to 550 aut). Indie, druhá nejlidnatější země světa, se letos dostane před Německo. V průměru tam osobní auto vlastní 25 lidí z tisíce. V solidním vzestupu by mělo pokračovat Rusko a Jižní Amerika, „tažená“ hlavně Brazílií.

86 milionů

zobrazit více Tolik osobních a lehkých užitkových aut se loni prodalo ve světě. Meziročně to bylo o 2,4 procenta více, uvádí analytická společnost JATO Dynamics, jejíž zpráva zahrnuje 52 zemí. Stalo se tak zásluhou SUV, jejichž odbyt meziročně stoupl skoro o sedminu na 27,85 milionu. 34 %

zobrazit více Takový je podíl sportovně-užitkových vozů na celosvětovém prodeji. Nejvíce se prosazují na čínském trhu, kde jejich prodej loni poprvé přesáhl dvoucifernou hranici (10,7 milionu) a patří k nim více než dvě pětiny nově registrovaných aut (41,6 procenta). V Evropě je to necelých 30 procent, v Jižní Koreji třetina, v Japonsku necelých 12 procent. -4,5 %

zobrazit více Takový meziroční pokles zaznamenal odbyt vozů nižší střední třídy (segmentu C čili kompaktů), dosáhl 14,9 milionu. S vozy SUV prohrávají i další tradiční segmenty – hlavně v Evropě, Severní Americe a Číně. 3,2 milionu

zobrazit více Takový počet elektrických aut (na baterii a hybridů dobíjených ze zásuvky) jezdí ve světě. Z toho kolem 1,2 milionu v Číně a skoro 752 tisíc v USA. V Evropě vede Norsko.

Nejvíce prodávané modely

Ford série F 1,07 milionu Toyota Corolla 924 tisíc VW Golf 867 tisíc

Nejoblíbenější značky v roce 2017 Prodej (v milionech) Meziroční změna v % Toyota 7,84 5 Volkswagen 6,64 3 Ford 5,96 -2 Honda 4,97 7 Nissan 4,83 5 Hyundai 3,95 -9 Chevrolet 3,86 0 Suzuki 2,89 11 Mercedes 2,53 13 Kia 2,51 -10 Renault 2,28 7 BMW 2,03 5 Audi 1,85 1 Peugeot 1,59 0 Fiat 1,5 1 Škoda 1,18 5

Zdroj: JATO Dynamics, Center for Automotive Research (CAR), Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW)