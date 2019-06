Každý pátý pár v Česku má problém počít dítě. Ženy častěji zkoušejí umělé oplodnění

Dnešní Národní den neplodnosti je zasvěcen projektům na pomoc párům, které mají problém s početím dítěte. V Česku je to každý pátý. Od roku 2007 se zdvojnásobil počet pokusů o umělé oplodnění.

Nárůst počtu pokusů o umělé oplodnění

Za posledních dvanáct let se navýšily cykly asistované reprodukce více než dvojnásobně. Třetinu cyklů IVF (in vitro fertilizace) absolvovaly v České republice v roce 2016 cizinky.

Pět procent dětí se rodí pomocí umělého oplodnění

Každý rok se v Česku narodí díky umělému oplodnění zhruba pět procent všech narozených. Lékaři ženám v posledních letech implantují do dělohy méně embryí, méně často se tak rodí dvojčata nebo trojčata. Lékaři upozorňují, že úspěšnost umělého oplodnění po 35. roku věku výrazně klesá. Starší matky mají také nižší šanci po umělém oplodnění dítě donosit a porodit. Podle údajů ÚZIS přibližně čtvrtina žen těhotných po IVF ve věku do 35 let potratí, ženy nad 40 let mají přibližně jen zhruba padesátiprocentní šanci, že dítě po umělém oplodnění donosí.

Co je to neplodnost

Centra asistované reprodukce považují za neplodné páry takové, kterým se nepodaří počít dítě při pravidelném pohlavním styku do jednoho roku. Ve 40 procentech je za neplodnost páru zodpovědná žena, ve 40 procentech muž. U zbývajících 20 procent je příčina neplodnosti u obou nebo není zjištěna.

Vývoj počtu neplodných žen v centrech asistované reprodukce

Příčiny neplodnosti u žen

Nejčastější příčinou ženské neplodnosti je takzvané ovariální selhání, tedy vyhasnutí funkce vaječníků, druhým nejčastějším důvodem je anovulace, kdy organismus nevytváří vajíčka. V posledních letech výrazně přibylo žen, které podstupují umělé oplodnění, aniž by se zjistil důvod jejich neplodnosti. Oproti roku 2007 je těchto žen zhruba o 40 procent více.

Ženy mířící do center asistované reprodukce jsou stále starší

Rok Věkový průměr žen 2007 33,4 roku 2008 34 let 2009 33,5 roku 2010 33,9 roku 2011 34 let 2012 34,4 roku 2013 34,8 roku 2014 35,1 roku 2015 35,3 roku 2016 35,6 roku

Průměrný věk žen, které poprvé absolvují cyklus umělého oplodnění, každý rok narůstá. V roce 2007 bylo ženě, která přichází poprvé do IVF centra, v průměru kolem 33 let, dnes je téměř o čtyři roky starší. Jedna z největších českých klinik Reprofit hlásí, že v roce 2017 byl průměrný věk při zahájení prvního cyklu asistované reprodukce 36,3 roku a loni už dokonce 37,2 roku. Jedním z důvodů, proč si páry chodí v poslední době pro pomoc na reprodukční kliniky, jsou také druhá manželství a vztahy po rozvodu. „S původním partnerem mají děti, ale chtějí po rozvodu založit novou rodinu a mít s novým partnerem alespoň jednoho společného potomka,“ říká lékař Štěpán Machač z této kliniky, kdy tyto případy tvoří až třetinu ze všech příchozích párů.

Stárnou i ženy, které počaly své dítě přirozeně

rok průměrný věk maminek při narození prvního dítěte 2001 25,3 roku 2017 28,9 roku (v Praze 31,1 roku)

Klesá přirozená plodnost mužů

Kvalita spermie z poloviny ovlivňuje kvalitu embrya, následně plodu. Počet spermií mužů v západních zemích se každoročně snižuje. Od roku 1973 do roku 2011 počet spermií v jednom mililitru spermatu mužů ze západních zemí klesl o 52,4 procenta. Ukazuje to studie v odborném magazínu Human Reproduction Update. Plodnost klesá i u českých mužů, za posledních 25 let se snížil počet jejich spermií až o 60 procent.

400 milionů korun uhradily v roce 2017 zdravotní pojišťovny IVF centrům za výkony spojené s asistovanou reprodukcí. Pětice největších IVF center patří skupině Hartenberg Capital, která spadá do svěřenského fondu Andreje Babiše.