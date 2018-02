Švýcarským hodinářům klesá produkce. Předběhl je Apple se svými chytrými hodinkami

Výrobce telefonů iPhone pustil do prodeje chytré hodinky Apple Watch zkraje roku 2015. Byl to první produkt, na němž se už nijak významně nepodílel Steve Jobs. Z počátku bylo jejich přijetí u veřejnosti chladné, postupně ale sekce wereables, do níž Apple hodinky ve svých výkazech zařazuje, začala růst. Tim Cook nedávno divizi (do níž patří i sluchátka nebo reproduktory) co do obratu připodobnil k firmám z burzovního indexu Fortune 300, to by odpovídalo tržbám kolem 9 miliard dolarů. Firma sice přesná čísla o prodaných Apple Watch nezveřejňuje, podle analytiků z agentury Canalys se jich loni ale prodalo 18 milionů kusů.