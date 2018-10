100 lidí o 100 letech českého byznysu a ekonomiky a výhledu do další stovky

Jaká je česká ekonomika v kontextu 100 let svého vývoje? Na co navázat, čím se inspirovat a co domácímu byznysovému prostředí popřát? Sto osobností tuzemského byznysu oslovených HN se na mnoha věcech shodne. Radí: Nebát se, nepodceňovat se, jít do světa. Zaznívají silné hlasy za důvěru ve své vlastní značky a vymanění se z pozice dodavatelů.

Objevily se i názory a komentáře lehce provokativní. „Český byznys podle odkazu není nic moc. A nemyslím si, že za sto let bude něco jako český byznys existovat,“ soudí spoluzakladatel Paralelní polis Martin Leskovjan. Podle šéfky českého Googlu Taťány le Moigne potřebuje země vizi, která jí chybí, a za tou si jít. Podle majitele Emmy Capital Jiřího Šmejce pak nic nepůjde bez tvrdé práce, kterou v porovnání s tím, co jsou pro úspěch ochotni obětovat jinde, v Česku tolik vidět není.

Mezi názory stojí za zmínku také jeden velmi výjimečný. Od Aleše Zavorala, zakladatele Alzy, který v médiích nevystupuje. Jeho komentář se nám e-mailem získat podařilo, jeho foto nikoliv. Proto jeho odpověď doprovází maskot Alzy.

Anketní otázky

Jaké jsou podle vás kvality a historický odkaz českého byznysu, české ekonomiky, kterým je možné se inspirovat, na který by bylo hodno navázat? Co je podle vás do další stovky třeba učinit, aby naše ekonomika, naše podniky byly konkurenceschopné? A co byste českému byznysovému prostředí popřáli do další stovky?

Za videokomentáře děkujeme Svazu průmyslu a dopravy.