Akcie Netflixu jsou na rekordních hodnotách. Očekává se, že firmě dále poroste počet předplatitelů

Co je Netflix?

Společnost Netflix založili v roce 1997 programátoři Reed Hastings a Marc Rudolph jako internetovou půjčovnu DVD. Do on-line streamování obsahu se firma pustila o deset let později. Původně Netflix obsah pouze nakupoval. Změna nastala v roce 2013, kdy firma jako jeden z prvních vlastních seriálů uvedla House of Cards (Dům z karet) s Kevinem Spaceym v hlavní roli.

Jen pro letošní rok si firma naplánovala investovat do vlastního obsahu (filmů, seriálů a dalších pořadů) okolo osmi miliard dolarů. V současnosti je internetová televize Netflix dostupná předplatitelům ve 190 zemích světa. V Evropě, tedy i v Česku, je základní cena měsíčního předplatného 7,99 eura, HD přehrávání pořadů je k dispozici od deseti eur.