20 let v NATO. Z armády je zkušená profesionální síla. Potřebuje ale dál modernizovat

Česká republika se stala členem NATO. Výdaje na zbrojení klesaly. Po teroristických útocích v New Yorku z 11. září 2001 se NATO zapojilo do misí v Afghánistánu a Iráku. Na summitu v roce 2002 v Praze přijaly členské země závazek dávat nejméně dvě procenta HDP na obranu. Většina států ale závazek ignorovala, u řady zemí výdaje naopak klesají.

Rusko anektovalo Krym a vojensky podpořilo separatisty na východě země. NATO zopakovalo, že členské země budou dávat na obranu slíbená dvě procenta HDP. Státy se zavázaly, že tak učiní nejdéle do roku 2014. Vojenské rozpočty většiny členských zemí ale stagnovaly dál. V červenci 2016 se NATO dohodlo na posílení vojenské přítomnosti na východním křídle aliance.

2017: Trump v Bílém domě

Těsně před nástupem do Bílého domu v lednu 2017 Donald Trump prohlásil, že NATO je „zastaralé“ a kritizoval spojence, že neplní své finanční závazky. Česká vláda v lednu 2018 uvedla: „Postupně navýšíme rozpočet na obranu s cílem dosáhnout dvou procent HDP v roce 2024.“ Teď říká, že „navýší rozpočet na obranu s cílem dosáhnout podílu 1,4 na HDP do konce volebního období, tedy do roku 2021“. Dvě procenta vláda už nezmiňuje.