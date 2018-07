Zájem o čtečky oslabil nástup tabletů a smartphonů. Poptávka po e-knihách ale roste dál

V roce 1998 se na trhu objevila první čtečka e-knih značky Rocket, nejpopulárnější čtečkou se později stal Kindle od Amazonu. Elektronické knihy se na úkor těch klasických papírových ale zatím neprosadily tolik, jak se čekalo.

Nástup čteček

Čtečky jsou elektronická zařízení s displejem, který zobrazuje text a obrázky. Díky speciální barvě a sytosti písma simuluje klasické čtení na papíře. Jejich nástup byl zásadní pro rozvoj trhu s e-knihami, které je dnes možné vedle čteček číst také na tabletech a chytrých telefonech.

2007 První čtečka Kindle od největšího internetového obchodu světa Amazonu stála 400 dolarů. Amazon, který vyrostl na prodeji knih, chtěl vlastní čtečkou tento byznys podpořit. Dodnes přišel s devíti generacemi Kindlu, poslední – Oasis 2 – představila společnost loni. Prodává se za cenu od 300 dolarů. Kromě knih ze čtečky umožnil Kindle přístup k řadě novin a časopisů. Amazon se postupem času stal dominantním hráčem na trhu čteček, kde má dnes zhruba dvoutřetinový podíl. 2004 Japonská technologická společnost Sony přišla s modelem Librie, dva roky nato navázala jeho vylepšením s názvem Sony Reader. Cena se pohybovala kolem 500 dolarů. Zařízení umožňovalo stahování vybraných titulů z internetového portálu Sony, jež bylo založené na podobném principu, jakým dnes fungují například iTunes. V nabídce byly inovativní funkce jako třeba zoomování textu. V roce 2014 ale Sony oznámila konec prodeje a vývoje svých čteček. 1998 Krabička s LCD displejem a úložištěm až na deset elektronických knih Rocket stála 499 dolarů. V roce 1999 se prodalo 20 tisíc těchto čteček. A objevili se další výrobci. Například SoftBook od společnosti Gemstar, která následně v roce 2000 výrobce čtečky Rocket, americkou firmu NuvoMedia, koupila. Výsledkem spolupráce obou značek pak byla čtečka RCA.

Počet prodaných čteček ve světě

Vlnu zájmu o čtečky v posledních letech oslabil nástup a rozšiřování tabletů a chytrých telefonů.

Globální vývoj trhu e-knih

Celosvětově trh elektronických knih zatím stále roste. Zatímco před pěti lety byl podíl e-knih na prodejích všech knih kolem 10 procent, nyní je to téměř čtvrtina. Amazon, významný prodejce klasických tištěných knih i e-knih, oznámil v roce 2010, že ve druhém čtvrtletí toho roku prodal poprvé více e-knih než těch papírových. Legendární encyklopedie Britannica vychází už pouze v podobě e-knihy od roku 2012. Na některých vyspělých trzích nebo u některých kategorií knih a publikací se ale v poslední době začíná trend obracet a na první místo se vrací klasické papírové knihy. Například ve Velké Británii loni druhý rok v řadě počet prodaných e-knih klesl. „Propad trhu e-knih bude pokračovat. E-knihy dosáhly svého limitu. E-kniha v dnešní podobě je hloupý produkt. Je to kopie tištěné verze, jen elektronická. Není v ní nic navíc, nic, co by mělo zaujmout. Není v tom žádný zajímavý zážitek,“ říká ředitel jednoho z největších světových vydavatelství Lagardére Publishing Arnaud Nourry.

E-knihy v Česku

Domácí trh e-knih má podle řady expertů limit v podobě standardní DPH ve výši 21 procent, zatímco klasické papírové knihy jsou zdaněny nižší, desetiprocentní sazbou DPH. Průměrná cena e-knihy se pohybuje kolem 200 korun, papírová kniha je pak v průměru o sto korun dražší. Svého vrcholu z hlediska podílu na velikosti celého knižního trhu v tuzemsku dosáhly e-knihy v roce 2015.

Knihkupec Jan Kanzelsberger k vývoji zájmu o e-knihy říká:

„Vždy jsem tvrdil, že papírová kniha přežila za stovky let různé revoluce a že přežije i tu digitální. Kniha není jen o obsahu, ale patří k ní i vůně, krásný obal a ostatně i její samotný výběr a nákup v knihkupectví. Vzrůstající obliba e-knih mě ani dřív neznepokojovala, vnímám je jako zajímavý doplněk ke klasickým knihám.“

Tuzemský trh e-knih

Top 3 nejprodávanější e-knihy 2017 pro platformu Kindle

Margaret Atwood Příběh služebnice Marc Sullivan Beneath a Scarlet Sky J. K. Rowling Harry Potter a kámen mudrců

Top 3 nejprodávanější e-knihy v Česku za rok 2017

Robert Galbraith Ve službách zla E. L. James Grey Jonas Jonasson Zabiják Anders

Zdroj: International Publishers Association, Svaz českých knihkupců a nakladatelů, data jednotlivých vydavatelství