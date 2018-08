Aktuálně.cz našlo postavy z fotografií Josefa Koudelky ze srpna 1968. Podívejte se na jejich příběhy

Milan Holubukázat na fotografii

„Za zády fotografa je budova tehdejšího ÚV KSČ a ruští výsadkáři v červených baretech, kteří před ní hlídkovali,“ píše pamětník srpnových událostí Milan Holub. „Já sedím někde na zemi z pohledu fotografa po pravé straně nákladní Pragy S5T. K lidem na snímku v čele s nákladním automobilem jsem se připojil na Příkopech. Myslím, že to bylo 22. srpna někdy po poledni. Došli jsme až téměř k těm výsadkářům, dál to nešlo. Mezi zúčastněnými se říkalo, že tam jdeme, protože tam Rusáci drží naše představitele,“ vysvětluje.

„Byli jsme naivní, tou dobou už byli dávno v Moskvě. Někdo křikl – sedněte si na zem! Tak jsme si sedli. Potom: vstaňte, zazpíváme hymnu. Asi po 15 minutách to Rusy přestalo bavit, někdo z nich odbouchl dýmovnici nebo slzák a hodil to mezi nás. No a našel se člověk, který jim to poslal zpátky. Nebyl to takový problém, ta vzdálenost činila deset, maximálně dvacet metrů. Jejich důstojník zavelel. Sundali kvéry, natáhli je a spustili. Nedovedete si představit, co je to za kravál, když 100 chlapů spustí najednou. V románech se píše, že před bubnovou palbou před útokem si lidi dělali do kalhot. Věřím tomu. Naštěstí stříleli do vzduchu.“