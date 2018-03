Sto dní vlády Andreje Babiše: Personální změny i sliby desítek miliard na investice či důchody

červen 2018?

Jak dlouho bude vládnout Babiš v demisi, je otevřené. Rozhodne prezident Zeman, který v únoru naznačil, že by si přál, aby druhá Babišova vláda získala důvěru do letošních prázdnin. Žádný termín, do kterého by musel Zeman druhou vládu jmenovat, neexistuje. Až tak učiní, poběží vládě třicet dnů, během kterých musí sněmovnu požádat o důvěru.